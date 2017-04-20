Пострадавших от паводков готовы бесплатно консультировать адвокаты
20 апреля 2017, 11:29
Необходимо помочь нашим соотечественникам, которые нуждаются и в правовой помощи.
Республиканская коллегия адвокатов предлагает провести акцию «pro bono», в рамках которой организовать бесплатное консультирование пострадавших от паводка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт коллегии.
Как известно, в большинстве регионов Казахстана продолжается борьба с паводками. Основная роль по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций отводится государственным органам и службам, но и наше сообщество не должно оставаться в стороне.
"Необходимо помочь нашим соотечественникам, которые нуждаются и в правовой помощи", - говорится в сообщении коллегии.
Бесплатное консультирование пострадавших от паводка предлагают провести по вопросам:
1) предоставления жилища из государственного жилищного фонда на безвозмездной основе;
2) выплаты компенсации жителям пострадавших населенных пунктов;
3) возмещения ущерба в связи с причинением вреда здоровью.
Республиканская коллегия адвокатов, в свою очередь, намерена оказать методическую помощь, разработать шаблоны для типовых консультаций.
Фото: advokatura.kz
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