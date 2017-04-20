Близкие погибших и пострадавшие при крушении Боинга в Кыргызстане оформляют компенсации

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В настоящее время близкие погибших и пострадавшие в результате авиационной катастрофы самолета «Боинг-747» 16 января 2017 года в Чуйской области оформляют документы для получения компенсации и материальной помощи от турецкой авиакомпании «ACT Airlines», которой принадлежал самолет, потерпевший крушение, передает Kabar.kg





С родственниками погибших и пострадавшими работает государственный нотариус, который занимается уточнением деталей по компенсациям родственникам погибших граждан и пострадавшим. В рамках данной процедуры с каждым пострадавшим уточняются все вопросы для получения компенсации и материальной помощи от турецкой авиакомпании.





Кроме того, в ближайшее время начнется распределение денежных средств, поступивших на специальный счет Министерства чрезвычайных ситуаций в помощь пострадавшим.





Процесс распределения денежных средств со спецсчета МЧС КР задерживается с учетом разногласий между некоторыми родственниками погибших по принципу распределения финансовых средств.





По данным Министерства чрезвычайных ситуаций КР, на спецсчет от населения поступило 100 млн 499 тысяч 300 сомов.



