Близкие погибших и пострадавшие при крушении Боинга в Кыргызстане оформляют компенсации
20 апреля 2017, 11:47
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
В настоящее время близкие погибших и пострадавшие в результате авиационной катастрофы самолета «Боинг-747» 16 января 2017 года в Чуйской области оформляют документы для получения компенсации и материальной помощи от турецкой авиакомпании «ACT Airlines», которой принадлежал самолет, потерпевший крушение, передает Kabar.kg.
С родственниками погибших и пострадавшими работает государственный нотариус, который занимается уточнением деталей по компенсациям родственникам погибших граждан и пострадавшим. В рамках данной процедуры с каждым пострадавшим уточняются все вопросы для получения компенсации и материальной помощи от турецкой авиакомпании.
Кроме того, в ближайшее время начнется распределение денежных средств, поступивших на специальный счет Министерства чрезвычайных ситуаций в помощь пострадавшим.
Процесс распределения денежных средств со спецсчета МЧС КР задерживается с учетом разногласий между некоторыми родственниками погибших по принципу распределения финансовых средств.
По данным Министерства чрезвычайных ситуаций КР, на спецсчет от населения поступило 100 млн 499 тысяч 300 сомов.
Фото с сайта kabar.kg
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