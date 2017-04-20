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Жителю Аркалыка долгие годы мешает жить жуткая опухоль

20 апреля 2017, 11:50

Врачи разводят руками...

Недалеко от Аркалыка в селе Молодежное, 54-летний Александр Васильев уже 7 лет живет с огромной опухолью на лице, пишет портал "Костанайские новости".



Дочь мужчины Ирина рассказала журналистам, что небольшая шишка появилась на носу в 2010 году. Александр сдавал анализы, биопсию, но диагноз так и не поставили, местные врачи никогда не сталкивались с подобной болезнью. Позже шишка начала увеличиваться.

Александра мучают постоянные головные боли, одним глазом он вообще не видит. Недавно, после осмотра врача-онколога, ему прописали сильное обезболивающее, которое выдают бесплатно, однако остальные лекарства семья покупает за свой счет.

В Аркалыкской региональной поликлинике пояснили: на пособие рассчитывать не стоит, нет подтверждения онкологического диагноза. Васильеву надо посетить областной онкодиспансер, чтобы сделать повторную биопсию, первая онкологию не выявила.

Фото: kstnews.kz

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