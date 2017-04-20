Стартап NIO представил конкурента Tesla Model X

Начинающий производитель электромобилей NIO представил на автосалоне в Шанхае свою первую серийную модель – семиместный внедорожник ES8.





С названием электромобиля возникает некоторая путаница. Мы знали, что NIO готовит кроссовер, нацеленный на конкуренцию с Tesla Model X, но при этом предполагалось, что под индексом ES8 стартап будет продавать другую модель – с кузовом седан (т.е. ES8 – Electric Sedan 8).





О самой машине пока известно немногое. Ее длина составляет около 5 метров (в пресс-релизе сказано – свыше 196 дюймов), а размер колесной базы – около 3 метров (свыше 118 дюймов). Салон имеет стандартную посадочную формулу 2+3+2. Шасси и кузов NIO ES8 изготовлены из алюминия. В числе других особенностей – активная пневмоподвеска и возможность быстрой замены батарей. Каждая ось вращается электромоторами, но ни их мощность, ни запас хода пока не раскрываются – все технические данные станут известны ближе к старту приема заказов, намеченному на конец текущего года.





Одновременно NIO объявила цену своего электрического суперкара EP9 – 1,48 миллиона долларов США. Первую партию из шести экземпляров компания построила для своих инвесторов, а теперь намерена собрать еще 10 машин для обычных заказчиков. Напомним, NIO EP9 представляет собой двухместное полноприводное купе с четырьмя электромоторами суммарной мощностью в 1 мегаватт (1360 метрических л.с.). Суперкар набирает сотню за 2,7 секунды и может разогнаться до максимальных 312 км/ч. Знаменитую Северную петлю Нюрбургринга EP9 проехал за 7 минут и 5,12 секунды, став самым быстрым электромобилем на этой трассе. NIO также называет свое купе самым быстрым автопилотируемым электромобилем – 5,5-километровую «Трассу Америк» машина преодолела за 2 минуты и 40,33 секунды, самостоятельно разогнавшись до 257 км/ч.



