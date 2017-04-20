В РК определили ответственный госорган за рельсовый городской транспорт

В настоящее время контроль определен за местными исполнительными органами.

На пленарном заседании Сената Парламента РК принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта», передает корреспондент Zakon.kz





Инициаторами данного законопроекта являются депутаты. Как рассказал один из них - мажилисмен Валихан Кайназаров , данный проект закона разработан исходя из необходимости совершенствования действующей системы госконтроля на транспорте, создание правовой основы для организации пограничного и таможенного контроля. Проектом закона вносятся поправки в 2 Кодекса и 9 законов.





« Во-первых , по вопросам торгового мореплавания законопроектом предлагается национальное законодательство привести в соответствие с требованиями международных договоров», - сказал он.





Парламентарий уточнил, что в частности, «международная конвенция по предотвращению судов - МАРПОЛ требует ограничения сброса в море с судов нефти и нефтесодержащих вредных веществ как жидких, так и упакованных, а также ограничения по загрязнению воздушных судов».





«В связи с этим законопроектом предлагается дополнить Экологический кодекс нормой по запрету вышеуказанных сбросов в казахстанский сектор Каспийского моря», - уточнил он.





« Во-вторых , законопроектом предлагается совершенствовать госсистему учета регистрации маломерных судов. В целях реализации техрегламента Таможенного союза в отраслевые законы введены определения маломерных судов и их параметры, подлежащие госрегистрации. Также большая часть маломерных судов, не подлежащих госрегистрации, продолжает числиться в судовых книгах. Поэтому законопроектом предусмотрены полномочия уполномоченного органа по снятию с госрегистрации ранее зарегистрированных маломерных судов. Это позволит значительно упростить вопросы госадминистрирования», - добавил депутат.





В-третьих , по словам, В. Кайназарова, проект закона направлен на обеспечение безопасности перевозок пассажиров на городском рельсовом транспорте.





« В настоящее время контроль за обеспечением безопасности движения и содержанием техсредств на метрополитенам определен за местными исполнительными органами. В отношении других видов городского рельсового транспорта контроль отсутствует. Для обеспечения надлежащего контроля за городским рельсовым транспортом и текущим состоянием рельсовых путей законопроектом предлагается определить компетентного органа », - указал мажилисмен.





Как сообщалось ранее, это специализированные отделы в рамках транспортной инспекции, которые занимаются вопросами безопасности на железнодорожном транспорте.





В четвертых , в сфере ж/д транспорта предлагается урегулировать взаимоотношения владельцев и пользователей подъездных путей.





« В пятых , законопроектом предлагается создать дополнительную правовую основу для пропуска транспортных средств через госграницу. Предусматривается создание правовой основы для пограничного, таможенного и иного вида контроля на объектах транспортной инфраструктуры посредством определения понятий «иного места», а также определения условий для безостановочного следования транспортных средств на территории транзитного государства. Реализация законопроекта не повлечет отрицательных социально-экономических последствий и не потребует дополнительных средств бюджета», - отметил парламентарий.





В заключение В. Кайназаров подчеркнул, что принятие этого проекта закона повысит безопасность жизни и здоровья человека, эффективность осуществления госконтроля и надзора в сфере транспорта и положительно отразится на экономики страны.





Ксения Давыдова, Астана