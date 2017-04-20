В Казахстане разработан новый Национальный классификатор занятий

Вице-министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов сообщил сегодня о разработке нового Национального классификатора занятий на внеочередном заседании Коллегии МТСЗН РК по вопросам реализации программной статьи главы государства «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания» , сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты РК.





«В своей статье глава государства озвучил основные шаги реализации третьей модернизации Казахстана, представленные в шести основных направлениях, исходя из которых, мы вновь убеждаемся в важности и необходимости дальнейшего развития социально-трудовой сферы. Так, в первом направлении «Конкурентоспособность» большое внимание уделяется качеству трудовых ресурсов как основному фактору успеха нации. Вопросы рационального использования трудовых ресурсов, над которыми мы работаем, находят свое отражение во втором направлении «Прагматизм». Как отмечает Глава государства, умение жить рационально с акцентом на достижение реальных целей, с акцентом на образование, здоровый образ жизни и профессиональный успех – это и есть прагматизм в поведении. Исходя из этого, мы сегодня обсудим разработанный нашим министерством Национальный классификатор занятий, который является одним из необходимых звеньев в формировании всей Национальной системы квалификации», - сказала министр труда и социального развития РК Тамара Дуйсенова, открывая заседание Коллегии.





Б.Нурымбетов в свою очередь напомнил, что в своей программной статье глава государства отметил, что технологическая революция приведет к исчезновению половины существующих профессий в ближайшие десятилетия. Успешными будут те люди, которые относительно легко смогут менять профессию благодаря высокому уровню образования.





«Эффективное взаимодействие рынка труда и системы образования для формирования конкурентоспособных граждан во всем мире происходит через внедрение Национальной системы квалификаций. В Казахстане работа по ее формированию ведется с 2012 года. За этот период государственными органами разработаны более 400 профстандартов. В рамках реализации проекта МТСЗН РК «Развитие трудовых ресурсов и стимулирование рабочих мест» с 2017 по 2020 годы будет разработано и утверждено еще 550 профессиональных стандартов, на основе которых для системы образования будут разработаны образовательные программы», - сообщил Биржан Нурымбетов.





По его словам, неотъемлемой составляющей Национальной системы квалификаций является классификатор занятий, который позволяет вести учет и системный анализ рынка труда для выработки дальнейшей государственной политики в сфере образования, занятости, миграции и привлечения иностранной рабочей силы. Классификатор способствует созданию системы прогнозирования потребности в кадрах в разрезе конкретных видов занятий, что позволяет формировать образовательный заказ из реальных потребностей рынка. Кроме того, он необходим в работе служб занятости в части состыковки вакансий работодателей и соискателей, а также для проведения профориентационной работы.





«Сегодня в Казахстане действует классификатор занятий, разработанный 12 лет назад, поэтому существует ряд сложностей при его использовании. Прежде всего, он недостаточно детализирован, т.к. имеет 4 уровня классификации, т.е. в одной базовой группе занятий объединяются разнородные профессии. Например, мастер по добычи нефти, газа и конденсата и главный металлург объединены в одну группу, хотя у них абсолютно разные обязанности и задачи. В связи с недостаточной детализацией при сборе статистической информации действующий классификатор не позволяет в полной мере изучить состояние рынка труда, качественно составлять прогноз потребности в кадрах и соответственно формировать государственный образовательный заказ. Поэтому было принято решение о пересмотре действующего классификатора занятий, учитывая лучший мировой опыт и текущую ситуацию на рынке труда Казахстана», - отметил вице-министр.





По словам Биржана Нурымбетова, при разработке нового классификатора специалистами МТСЗН РК были собраны более 2,5 тыс. предложений от различных отечественных организаций; пересмотрены все профессии с учетом третьей модернизации Казахстана и четвертой промышленной революции; добавлены такие актуальные профессии, как техник по робототехнике, техник-программист по обслуживанию промышленных роботов, инженер-мехатроник, которые востребованы в связи с автоматизацией производства.





«Основное отличие нового классификатора от предыдущих – это добавление 5 уровня классификаций, в результате чего мы расширили и детализировали занятия с 426 до 1313 групп, которые объединяют более 12 тыс. возможных наименований занятий (профессий и должностей). Это позволило в насколько раз увеличить охват видов занятий. Если раньше мы могли сказать, что стране необходимо подготовить условно 200 врачей, и мы не знали их специализации, то сегодня мы знаем какие это врачи – кардиологи, хирурги и т. д. То есть, мы существенно улучшим качество прогнозирования потребности в кадрах. Но при условии, что Комитет по статистике МНЭ РК обеспечит сбор данных на таком детальном уровне», - пояснил вице-министр.





Он также отметил, что наряду с классификатором занятий одним из основных инструментов эффективного взаимодействия рынка труда и системы образования являются профессиональные стандарты. Сегодня существует практика, когда отраслевые органы предлагают к разработке свой перечень профессиональных стандартов, не учитывая востребованность данных профессий. Поэтому с учетом международного опыта предлагается разрабатывать профессиональные стандарты в соответствии с классификатором занятий.





«Здесь важна роль Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». НПП, как основной участник этого процесса, должна определить по каким занятиям есть профессиональные стандарты, а по каким нет. Мы, в свою очередь, сформируем список занятий, по которым не требуется наличие профессиональных стандартов (например, неквалифицированные рабочие), также проработаем вопросы соответствия национального классификатора занятий с квалификационными справочниками. Таким образом, совместно с НПП мы определим приоритетность по разработке профессиональных стандартов, учитывая перспективы развития отраслей и востребованность занятий на рынке труда.





Также мы предлагаем совместно с Министерством образования начать разработку таблицы переходных ключей между занятиями и специальностями, что станет единым языком для рынка труда и образовательной системы. После утверждения классификатора занятий мы разработаем таблицу переходных ключей между международным стандартом, старым и новым классификаторами, в первую очередь, для Комитета по статистике, чтобы они могли собирать информацию в соответствии с новым классификатором», - добавил Биржан Нурымбетов.





В завершение своего выступления вице-министр подчеркнул, что для достижения поставленных целей необходимо согласованное участие всех заинтересованных сторон.