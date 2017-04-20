Сенат РК на пленарном заседании принял поправки по вопросам транспорта

На пленарном заседании Сената Парламента РК принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта», передает корреспондент Zakon.kz.

Инициаторами данного законопроекта являются депутаты. Как рассказал один из них - мажилисмен Валихан Кайназаров, данный проект закона разработан исходя из необходимости совершенствования действующей системы госконтроля на транспорте, создание правовой основы для организации пограничного и таможенного контроля. Проектом закона вносятся поправки в 2 Кодекса и 9 законов.

«Во-первых, по вопросам торгового мореплавания законопроектом предлагается национальное законодательство привести в соответствие с требованиями международных договоров», - сказал он.

Парламентарий уточнил, что в частности, «международная конвенция по предотвращению судов - МАРПОЛ требует ограничения сброса в море с судов нефти и нефтесодержащих вредных веществ как жидких, так и упакованных, а также ограничения по загрязнению воздушных судов».

«В связи с этим законопроектом предлагается дополнить Экологический кодекс нормой по запрету вышеуказанных сбросов в казахстанский сектор Каспийского моря», - уточнил он.

«Во-вторых, законопроектом предлагается совершенствовать госсистему учета регистрации маломерных судов. В целях реализации техрегламента Таможенного союза в отраслевые законы введены определения маломерных судов и их параметры, подлежащие госрегистрации. Также большая часть маломерных судов, не подлежащих госрегистрации, продолжает числиться в судовых книгах. Поэтому законопроектом предусмотрены полномочия уполномоченного органа по снятию с госрегистрации ранее зарегистрированных маломерных судов. Это позволит значительно упростить вопросы госадминистрирования», - добавил депутат.

В-третьих, по словам, В. Кайназарова, проект закона направлен на обеспечение безопасности перевозок пассажиров на городском рельсовом транспорте.

«В настоящее время контроль за обеспечением безопасности движения и содержанием техсредств на метрополитенам определен за местными исполнительными органами. В отношении других видов городского рельсового транспорта контроль отсутствует. Для обеспечения надлежащего контроля за городским рельсовым транспортом и текущим состоянием рельсовых путей законопроектом предлагается определить компетентного органа», - указал мажилисмен.

Как сообщалось ранее, это специализированные отделы в рамках транспортной инспекции, которые занимаются вопросами безопасности на железнодорожном транспорте.

В четвертых, в сфере ж/д транспорта предлагается урегулировать взаимоотношения владельцев и пользователей подъездных путей.

«В пятых, законопроектом предлагается создать дополнительную правовую основу для пропуска транспортных средств через госграницу. Предусматривается создание правовой основы для пограничного, таможенного и иного вида контроля на объектах транспортной инфраструктуры посредством определения понятий «иного места», а также определения условий для безостановочного следования транспортных средств на территории транзитного государства. Реализация законопроекта не повлечет отрицательных социально-экономических последствий и не потребует дополнительных средств бюджета», - отметил парламентарий.

В заключение В. Кайназаров подчеркнул, что принятие этого проекта закона повысит безопасность жизни и здоровья человека, эффективность осуществления госконтроля и надзора в сфере транспорта и положительно отразится на экономики страны.

Ксения Давыдова