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Jeep представил свой самый большой внедорожник

20 апреля 2017, 12:18

Снаружи Jeep Yuntu выглядит как близкий к постановке на конвейер автомобиль.

Компания Jeep представила на автосалоне в Шанхае большой концептуальный кроссовер Yuntu. Это первая модель бренда, получившая гибридный привод с возможностью подзарядки от сети. К сожалению, никакие подробности о силовой установке не раскрываются.

Снаружи Jeep Yuntu выглядит как близкий к постановке на конвейер автомобиль. Если вынести за скобки узкую светодиодную оптику и открывающиеся против хода движения задние двери, дизайном экстерьера концепт не слишком отличается от нынешних серийных «Джипов». Зато салон получился принципиально иным – не то чтобы слишком футуристичным, а просто другим, и, пожалуй, чрезмерно технологичным. Одних только дисплеев здесь 11 штук – три на передней панели (приборка, мультимедиа и персональный экран переднего пассажира) и по два в подголовниках и спинках сидений кресел первых дух рядов.

Перспективы производства Yuntu пока туманны: если машина и пойдет в серию, то только для Китая – ее могут выпустить на совместном предприятии GAC-FCA. Впрочем, возможно также появление похожей модели с шильдиком Chrysler для американского рынка.

Текст: Александр Орехов
Фото: Jeep

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