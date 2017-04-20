Путем внедрения лицензионного порядка

Данил Утюпин

Министерство по инвестициям и развитию РК провело в г. Алматы общественные слушания по проекту Кодекса РК «О недрах и недропользовании», в которых приняли участие представители госорганов, депутаты, предприниматели, ученые и эксперты.

Проект нового Кодекса разработан в целях реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и предусматривает следующие концептуальные изменения: упрощение предоставления права недропользования по аналогии с Австралийской моделью путем внедрения лицензионного порядка по принципу «первый пришел-первый получил»; переход на международный порядок оценки запасов CRIRSCO; предоставление открытого доступа к геологической информации и перевода ее в цифровой формат; пересмотр перечня общераспространенных полезных ископаемых; усиление положения по ликвидации месторождений для обеспечения экологической безопасности страны при закрытии рудников; гарантии стабильности для действующих контрактов на недропользование и другие.

Как рассказал вице-министр по инвестициям и развитию РК Тимур Токтабаев, в 1996 году был издан Указ Президента РК «О недрах и недропользовании», имеющий силу закона, который открыл двери для всех крупных инвесторов. Инвесторы вкладывали большие деньги, и государству приходилось идти им на уступки, но в дальнейшем оно стало выдвигать требования, касающиеся национальной безопасности, казахстанского содержания и так далее. За все время поправки в закон о недрах вносились более 22 раз.

- Важный момент - это гарантии. Они будут предоставляться крупным недропользователям. Почему мы переходим от контракта к лицензии? Если вы помните, в контрактах еще 90-х годов в обязательствах прописывалось строительство дорог, социальных объектов и прочее. Но тогда не было ни Гражданского, ни Налогового, ни Таможенного кодексов. Поэтому все прописывалось в контракте - от и до. И в результате сроки его рассмотрения и подписания растягивались до полутора лет - кто будет ждать столько времени? Сегодня казахстанское законодательство шагнуло далеко вперед, мы приняли решение в пользу лицензирования. Теперь свободный участок и лицензию можно будет получить очень быстро - в течение нескольких дней. Правда, для организаций, желающих инвестировать очень крупные суммы и заключить государственно-частное партнерство, предусмотрен инвестиционный контракт. Если вы хотите гарантии стабильности, хеджировать свои инвестиции, реализовать капиталоемкий проект - можно будет заключить инвестиционный контракт. В первоначальной версии он утверждается правительством, но в будущем он, возможно, будет утверждаться парламентом, - прокомментировал Т. Токтабаев.

С докладом на тему: «Основные положения проекта кодекса РК «О недрах и недропользовании» по части твердых полезных ископаемых» выступил директор Департамента недропользования МИР РК Руслан Баймишев. Он пояснил, что одной из ключевых задач проекта является исключение существующей практики разрозненного госуправления отдельными видами полезных ископаемых и регламентирование системного подхода к предоставлению права недропользования по всем видам полезных ископаемых с учетом экологических и экономических приоритетов государства.

По словам руководителя Департамента, на сегодня твердые полезные ископаемые находятся в ведении МИР РК, уран, уголь и углеводородное сырье - Министерства энергетики, и кроме этого, местные исполнительные органы также принимают участие в управлении недрами. Настало время объединить все в один документ, который будет разрабатываться сроком на пять лет и утверждаться в согласовании с компетентными органами совместным приказом. В целом там будет предоставляться информация о том, какие территории будут открыты в ближайшее время для получения права недропользования. Кодекс предусматривает два вида геологического изучения недр по источникам финансирования. Это государственный - за счет бюджета, и частный - за счет инвестиций. Из государственного будут исключены поисково-оценочные и поисково-разведочные работы, кроме подземных вод. Территория ГИН может включать незанятые территории при условии, что это не создаст препятствий для деятельности недпропользователей. -

Для упрощения получения права недропользования внедрен принцип получения первой заявки и предусматривается заключение контракта в течение пяти рабочих дней. Разработана блочная система - вся территория Казахстана будет поделена на блоки. Это порядка двух квадратных километров. В рамках одной лицензии можно получить до 200 таких блоков. В случае подачи более одной заявки на один участок рассмотрение про- водится в порядке очередности. Фискальные обязательства составляют лишь лицензионный сбор. Это плата за оформление лицензии, а также ежегодные прогрессирующие арендные платежи - это нужно для того, чтобы недропользователь не был заинтересован удерживать данную территорию максимальный срок и те блоки, в которых он не нуждается, сдавал бы обратно государству, - отметил Р. Баймишев.

С докладом на тему: «Основные положения проекта кодекса РК «О недрах и недропользовании» по части углеводородного сырья» выступил зам. директора Департамента недропользования Сакен Шакиров.

- В качестве основного способа предоставления права недропользования в нефтегазовой сфере предусмотрен аукцион. Мы будем отходить от сегодняшней практики тендеров, когда присылаемые заявки рассматриваются конкурсной комиссией. На аукционе же соперники видят друг друга и победитель определяется по размеру подписного фонда. После совещаний с основными недро-пользователями мы решили, что у нас будет контрактная система без внедрения лицензий. Для гарантий инвесторам, которые вкладываются в геологоразведку, мы устанавливаем, что контракты будут заключаться на совмещенную разведку и добычу, и добычу. Сейчас у нас три вида контрактов - разведка, совмещенная разведка и добыча и просто добыча. Мы хотим закрыть белое пятно, когда по действующему законодательству у организации есть контракт на разведку, и в случае обнаружения месторождения необходимо проведение прямых переговоров, у инвесторов есть риск неполучения контракта на добычу. И поэтому мы сразу предоставляем совмещенный вариант разведки и добычи, - сказал С. Шакиров. - Основная форма контракта - типовой контракт, который подписывается победителем конкурса, а затем направляется в Министерство и там подписывается без каких-либо дополнительных экспертиз. Больше не надо будет получать разрешения у Минюста и Минэкономики. С учетом всех нововведений контракт можно будет заключить в течение месяца. Он будет предусматривать только обязательства по выполнению минимальных объемов работ, которые будут требоваться Министерством при проведении аукциона. Министерство не станет следить за объемами добычи и будет следить только за энергетическим состоянием пласта и основными показателями, такими, как падение давления, газовый фактор, прорыв воды, которые описывают рациональное использование месторождения. И нарушения данных показателей будут приравниваться к нарушению контрактных обязательств.

Был также затронут вопрос о переходных положениях проекта Кодекса, который прокомментировал член рабочей группы МИР РК Тимур Одилов. Он отметил, что текущие контракты и ранее выданные лицензии сохранятся, но будут сделаны исключения для двух типов контрактов. Это контракты, касающиеся подземных вод - их переведут на режим специального водопользования в течение одного года, а также контракты по добыче лечебной грязи. Контроль за исполнением уже заключенных контрактов останется за теми госорганами, которые на момент введения Кодекса в действие являлись стороной контракта. Это два центральных органа - Минэнергетики и МИР. Контроль за исполнением контрактов на общераспространенные полезные ископаемые остается за местными исполнительными органами до тех пор, пока недропользователи не перейдут на лицензионный режим, либо не перейдут с разведки на добычу, а также за Комитетом геологии и недропользования.

Согласно плану законопроектных работ на 2017 год, утвержденному постановлением Правительства РК, внесение проекта Кодекса в Мажилис Парламента РК предусмотрено в сентябре 2017 года. До конца 2017 года Кодекс должен быть принят.