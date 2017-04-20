Новые подробности о махинациях Аблязова по "накачке" капитала БТА Банка

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам продолжается рассмотрение уголовного дела по факту крупных хищений средств БТА Банка и его вкладчиков , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Свидетели продолжают раскрывать схемы по искусственному увеличению капитала БТА Банка и вывода средств. В частности, идет ознакомление с показаниями людей, выступавших номинальными директорами подконтрольных Аблязову компаний.





Например, в схему был вовлечен директор филиала БТА Банка в Шымкенте Нургали Беркинбаев. Исходя из результатов допроса, он стал номинальным директором аффилированных с Банком компаний еще при председателе Правления Банка Ержане Татишеве. По словам Беркинбаева, Татишев попросил его стать директором компаний ТОО "МактаАрал" и "МактаАрал 2". Свидетель принял его предложение, так они были друзьями. Причем заработную плату за директорство в этих компаниях Беркинбаев, по его словам, не получал.





- Когда Татишев был председателем Правления эта компания создавалась по его указанию, я был там директором, номинальным. Эта компания владела акциями Банка, я был номинальным акционером. Компания ничем не занималась, офиса не было, штата не было, - рассказал в суде Беркинбаев. Всеми документами компании и акциями занималась дочерняя организация "БТА Секьюритиз".





- Татишев мне сказал, что на мое имя в филиал Банка в Шымкенте будут высылаться документы, и чтобы я без лишних слов подписывал. В дальнейшем я также занимался своими функциональными обязанностями в качестве директора филиала Банка в Шымкенте. В месяц один раз на мой рабочий адрес из офиса компании АО "БТА Секьюритиз" поступали на подпись клиентские заказы. Перед тем как подписать документы, я видел, что компания "МактаАрал" покупает и продает ценные бумаги БТА Банка и других компаний. Далее я подписывал документы и отправлял их обратно... ... Я, как специалист своего дела, могу сказать, что аффилированная компания ТОО "Компания МактаАрал" покупала и продавала ценные бумаги БТА Банка для того, чтобы увеличить цену ценных бумаг на рынке ценных бумаг для получения прибыли для Банка, для дальнейшего привлечения инвесторов. Я бы лично назвал это спекулятивными операциями, - рассказывал на допросе в ходе досудебного расследования Беркинбаев.





После гибели Татишева, после прихода нового руководства в Банк, у Беркинбаева состоялся разговор с недавно назначенным Садуакасом Мамештеги, рядом с которым находился председатель Правления АО "БТА Секьюритиз" Бектанов Кайрат. В ходе беседы, по словам Беркинбаева, Мамештеги ему сказал, что ему необходимо работать в прежнем режиме.





Следующий свидетель - Дюсенбина Гайни, работавшая в БТА Банке в Управлении корпоративного бизнеса 6. И, согласно материалам следствия, она была учредителем ТОО "Август +". Из показаний Дюсенбиной следует, что осенью 2007 года начальник УКБ 6 В.Ефимова вызвала ее и сказала, что ей хотя бы на неделю надо стать единственным участником ТОО "Август +", пока не найдется другой руководитель. Со слов Дюсенбиной, она была против, но согласилась стать учредителем этого ТОО, потому что боялась потерять работу. ТОО "Август +" получило в БТА Банке кредит в размере 9,5 млрд тг. При этом, по словам Дюсенбиной, как руководитель ТОО она не подписывала никаких документов.





Следующий свидетель, Сурапбергенов Тимур, был осужден на реальный срок по делу о хищениях средств БТА Банка.





- В 2010 году я был осужден по ст. 176 ч.3 пп.а,б (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) Бостандыкским судом №2, и в 2012 году я был осужден Медеуским районным судом по ст. 28 ч.5, ст.176 ч.3 пп.а,б сроком на 7 лет общего режима. В январе 2015 года был освобожден кассационной коллегией суда ВКО, условно-досрочно, - рассказал в суде Сурапбергенов.





Тимур Сурапбергенов с 2007 по 2009 был членом правления "БТА Секьюритиз". В ходе судебного заседания гособвинение допросило данного свидетеля по компании ТОО "НСК Капитал".





Фактической деятельностью этого ТОО, по словам Сурапбергенова, руководил Жаримбетов и приближенные к нему лица. Учредителем ТОО "НСК Капитал" являлась оффшорная компания, подконтрольная Аблязову. Все документы по "НСК Капитал" подписывались у Ефимовой и Садыкова.





- Я осуществлял операционное управление ТОО "НСК Капитал", примерно один раз в неделю по деятельности ТОО я отчитывался перед Жаримбетовым, он лично курировал деятельность компании, - говорится в показаниях Сурапбергенова.





В 2008 году по указанию Аблязова и Жаримбетова БТА Банком был выдан кредит ТОО "НСК Капитал" на сумму 9 млрд 500 млн тенге для приобретения акций БТА банка и Темирбанка, под залог собственных акций ТОО и акций третьих лиц на сумму 1 млрд 500 млн тенге. По словам Сурапбергенова, полученный кредит был использован по целевому назначению.



