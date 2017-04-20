В Костанае женщине вернули дочь, которую она оставила в такси

Дело об отмене ограничения в родительских правах рассмотрено специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Костанайской области , передает , передает портал "Алау" со ссылкой на прокурора отдела Костанайской прокуратуры Жанну Ибраеву.





Эта история началась в декабре 2015 года. Женщина была ограничена в родительских правах в отношении 5-летней дочери. Основанием послужило, то что в 2015 году мать оставила своего ребёнка в такси, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В органы внутренних дел города Костаная сама не обращалась, не работала, жилищно-бытовые условия не удовлетворительные.





«После суда мать полностью изменила свой образ жизни, устроилась на работу техничкой, бросила злоупотреблять спиртным, улучшила жилищные условия для проживания дочери, все необходимое для ребенка имеется. В суде мать попросила дать шанс. Впредь обязалась добросовестно выполнять родительские обязанности в отношении своей дочери, так как она любит и скучает без неё. За все время нахождения дочери в деревне семейного типа «Жануя» мать с бабушкой мечтали забрать домой дочь, еженедельно навещали в определённые дни, истица выплатила алименты в размере 204 000 тенге», — отметила Жанна Ибраева.





При таких обстоятельствах прокуратура в интересах несовершеннолетнего ребёнка дала заключение об удовлетворении исковых требований в полном объёме. Девочку вернули матери.



