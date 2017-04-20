Реформа судебной системы в свете Плана нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ

В официальных средствах массовой информации опубликован План нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства Назарбаева Н.А. Среди пяти основных направлений по реформированию государственного аппарата и всех ветвей власти названы: формирование современного государственного аппарата; обеспечение верховенства закона; индустриализация и экономический рост; нация единого будущего; транспарантное подотчетное государство.

В целях реализации вышеуказанных реформ разработан комплекс мер, которые будут достигаться путем реализации 100 четко обозначенных шагов.

В части реформирования судебной системы гражданской юрисдикции можно сказать, что основная часть нововведений обозначенных в Плане нации уже реализована.

Так, пунктом 16 Плана нации предусмотрена оптимизация инстанций судебной системы для упрощения доступа граждан к правосудию. Переход от пятиступенчатой системы правосудия (первая, апелляционная, кассационная, надзорная и повторная надзорная) к трехуровневой (первая, апелляционная, кассационная).

31 октября 2015 года Парламентом страны принят новый Гражданский процессуальный Кодекс, который введен в действие с 1 января 2016 года. В качестве основных нововведений в гражданском процессе в настоящее время уже внедрена трехуровневая судебная система, то есть первая инстанция, апелляционная и кассационная инстанции, что существенно упрощает деятельность судов разного уровня и позволяет в более короткий срок пересмотреть законность и обоснованность судебных актов первой и апелляционной инстанций.

Также, пунктом 17 Плана нации предусмотрено ужесточение квалификационных требований и механизмов отбора кандидатов на судейские должности. Обязательная норма - 5 лет стажа участия в судебных процессах. Внедрение системы ситуационных тестов для проверки профессиональных навыков и умений. Кандидаты в судьи будут проходить годичную стажировку в судах с выплатой стипендии. После завершения годичной стажировки судьи будут проходить годичный испытательный срок.

Так, согласно внесенным изменениям в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» судьей районного суда может быть назначен гражданин Республики Казахстан: 1) достигший возраста двадцати пяти лет; 2) имеющий высшее юридическое образование, высокие морально-нравственные качества, безупречную репутацию и, как правило, не менее пяти лет стажа работы в качестве секретаря судебного заседания, консультанта (помощника) суда, прокурора, адвоката либо не менее десяти лет стажа работы по юридической профессии; 3) сдавший квалификационный экзамен (лицо, окончившее обучение и сдавшее квалификационный экзамен в специализированной магистратуре, освобождается от сдачи экзамена в течение четырех лет со дня окончания обучения); 4) прошедший медицинское освидетельствование и подтвердивший отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению профессиональных обязанностей судьи; 5) успешно прошедший оплачиваемую годичную стажировку в суде с отрывом от основного места работы и получивший положительное заключение пленарного заседания суда (лицо, окончившее обучение и сдавшее квалификационный экзамен в специализированной магистратуре, освобождается от прохождения стажировки в течение четырех лет со дня окончания обучения); 6) прошедший полиграфологическое исследование.

Отдельные требования предъявляются и к кандидатам на должности судьей областных судов и Верховного Суда.

Кроме того, Конституционным законом в качестве нововведения предусматривается оценка профессиональной деятельности судьи, то есть оценка уровня его профессиональных знаний и умения применять их при отправлении правосудия, результатов судебной деятельности, деловых и нравственных качеств судьи и соответствие его требованиям, предъявляемым настоящим Конституционным законом и Кодексом судейской этики. Оценка профессиональной деятельности судьи проводится в целях улучшения качественного состава судейского корпуса, оценки и стимулирования роста профессиональной квалификации, повышения ответственности за укрепление законности при рассмотрении дел, охраны прав граждан и интересов общества. Оценка профессиональной деятельности судьи впервые проводится по результатам одного года работы в должности судьи. В последующем оценка профессиональной деятельности судьи проводится через каждые пять лет, а также при участии в конкурсе на должность судьи вышестоящей инстанции, на должность председателя суда, председателя судебной коллегии.

Пунктом 20 Плана нации предусмотрено внедрение аудиовидеофиксации всех судебных процессов в обязательном порядке. Судья не должен иметь возможностей для приостановки записи или редактирования материалов аудиовидеофиксации.

Так, в настоящее время все суды гражданской юрисдикции города Астана оснащены системами аудиовидеофиксации судебных заседаний. Данные системы применяются в целях соблюдения требований по фиксации судебных заседаний предусмотренных новым Гражданским процессуальным Кодексом и включают в себя полную аудио и видео запись судебного заседания без возможности прерывания записи. Кроме того, в результате последних технических нововведений стороны по гражданским делам могут напрямую наблюдать ход фиксации судебного заседания, отображаемое на специальном мониторе, размещенном в зале заседания на видном месте. Также среди технических средств предусмотрено одновременное фиксирование всех участников процесса несколькими видеокамерами, размещенными в центре зала, кроме того, в момент записи заседания происходит электронное разграничение судебного разбирательства, прений сторон и оглашения судебного акта, тем самым, существенно упрощается процедура ознакомления с аудиовидеопротоколом судебного процесса.

Судья

Алматинского районного суда г.Астана Смагулов Д.Т.