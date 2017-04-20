Откачана вода из 872 домов, попавших в зону затопления - КЧС

Всего в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ за сутки задействованы 2511 человек, 658 единиц техники.

В паводкоопасных регионах страны не прекращается круглосуточное ведение превентивных мер, аварийно-спасательных и неотложных работ, сообщает пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК, передает Zakon.kz.





На 20 апреля проведенными мероприятиями паводковые воды откачаны и отведены из 872 жилых и дачных домов. Подтопленными по республике остаются 514 жилых домов, 850 дачных домов и 7 зданий в 33 населенных пунктах Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей.





В регионах, подверженных паводкам, ведутся работы по эвакуации людей и сельскохозяйственных животных, откачке и отводу воды, очистке ото льда водоемов, по подвозу инертных материалов, укладке мешкотары, укреплению обвалований, мониторингу за уровнем воды, охране общественного порядка.





В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ за сутки задействованы 2511 человек, 658 единиц техники, водооткачивающих устройств и плавательных средств подразделений КЧС, местных исполнительных органов, Местной полицейской службы, Национальной гвардии и привлеченных организаций.









Всего с начала паводкового периода спасен 71 человек, заблаговременно эвакуированы 8126 человек, 3029 из которых вернулись в свои дома, 901 размещены в эвакопунктах, 4169 размещены у родственников.





Из возможных зон подтопления отогнано в безопасные места 10773 голов сельскохозяйственных животных, возвращены в подворья 3903. Падеж скота составил 92 голов МРС.





На опасных участках дополнительно возведено 26358 метров временных дамб, набрано и уложено 145619 штук мешков с инертным материалом, откачано 948357,5 куб.м воды. Имеются переливы талых и паводковых вод на 38 участках автомобильных дорог в Карагандинской (15), Костанайской (12), Акмолинской (8), Актюбинской (1), Павлодарской (1), Южно-Казахстанской (1) областях. Движения закрыты на трех участках автодорог в Карагандинской области: подъездной путь к п.Шопа в Шетском районе, на 12 км автодороги «Бастау-Актау-Темиртау» в Бухар-Жырауском районе, на 20 км автодороги «Балыктыколь-Пахотное» в Нуринском районе. На остальных участках движение транспортных средств ограничено и осуществляется по объездным дорогам. Установлены дорожные знаки, проводится дежурство и мониторинг.





На 35 участках автомобильных дорог имеются размывы дорожного полотна: в Акмолинской области – 16, Карагандинской – 10, Костанайской – 3, Северо-Казахстанской – 3, Павлодарской – 2, Восточно-Казахстанской – 1. Из которых закрыты участки автодорог в Каркаралинском районе Карагандинской области «Талды-Акбай-Кызылбай» и «Коктас-Тегисшилдик». На других движение транспортных средств ограничено и осуществляется по объездным дорогам. Выставлены предупреждающие знаки и посты.



