Ахим Штайнер назначен новым Администратором ПРООН

Президент Исполнительного совета Программы развития Организации Объединенных Наций приветствовал назначение Ахима Штайнера новым Администратором Организации , сообщают представители ПРООН в Казахстане.





Назначение А.Штайнера Администратором ПРООН было направлено Генеральным секретарем Антониу Гутерришем на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, которая утвердила его в качестве Администратора ПРООН на четырехлетний срок.





ПРООН оказывает поддержку странам во всем мире в деле искоренения крайней нищеты, укрепления эффективного и подотчетного управления, предупреждения кризисов и реагирования на них.





«Я знаю, что выступаю от имени всех членов Исполнительного совета и всех сотрудников ПРООН, тепло приветствуя Ахима Штайнера новым Администратором ПРООН. Ахим Штайнер привнесет богатый опыт, знания и преданность этой чрезвычайно важной роли. Я уверен, что он внесет устойчивый и позитивный вклад в работу ПРООН в области развития во всем мире», - отметил Председатель Исполнительного совета ПРООН Иб Петерсен, Постоянный представитель Дании при ООН.





«Для меня большая честь решение Генерального секретаря назначить меня в качестве следующего Администратора ПРООН. Я благодарен за доверие, которое государства-члены выразили сегодня в Генеральной Ассамблее. Я буду очень рад сотрудничать со всеми сотрудниками ПРООН и государствами-членами в целях продолжения борьбы с нищетой, защиты планеты и содействия миру и справедливости во всем мире», - сказал А.Штайнер.





Он уже почти три десятилетия является авторитетным мировым лидером в области устойчивого развития, международного сотрудничества и глобальной дипломатии. Он является активным сторонником Целей устойчивого развития и необходимости беспрецедентного глобального сотрудничества для реализации этой амбициозной программы.





До прихода в ПРООН Штайнер работал как в ООН, так и в неправительственных организациях и консультативных органах высокого уровня, формируя государственную политику. Это включало в себя должности в качестве заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Директора-исполнителя Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде; в качестве генерального директора Отделения ООН в Найроби и в качестве Генерального директора Международного союза охраны природы. Штайнер в настоящее время является директором Оксфордской школы Мартина в Оксфордском университете и профессором Баллиол-колледжа в Оксфорде. Штайнер заменяет Хелен Кларк, которая два раза подряд выполняла обязанности Администратора ПРООН.