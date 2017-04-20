ПРЕСС-РЕЛИЗ

г. Астана 19 апреля 2017 г.

19-20 апреля 2017 года в г. Астане Азиатско-тихоокеанским форумом национальных правозащитных учреждений (АТФ) в партнерстве с региональным центром Программы развития ООН, региональным представительством Управления верховного комиссара ООН по правам человека и Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан проведен семинар-практикум для омбудсменов стран Центральной Азии по актуальным вопросам защиты прав человека.

В работе семинара приняли участие депутаты Мажилиса и Сената Парламента, работники Администрации Президента и других государственных органов РК, а также представители Афганистана Кыргызстана, Монголии Туркменистана, Узбекистана.

Основная цель мероприятия заключалась в рассмотрении в формате региональных консультаций вопросов реализации омбудсменами своих полномочий по их подотчетности; рассмотрению жалоб; проведению мониторинга; взаимодействию с гражданским обществом, международными организациями и др.

В рамках состоявшихся дискуссий и обмена опытом работы участники семинара отметили эффективность деятельности учреждения казахстанского Омбудсмена в совместных проектах с международными организациями, в частности, в сфере защиты прав детей с ЮНИСЕФ, предупреждения пыток и других видов обращения, организации мониторинга подконтрольных объектов.

По итогам работы выработан ряд практических рекомендаций по приведению институтов омбудсменов в соответствие с Парижскими принципами и другим механизмам защиты прав человека.

АТФ, являясь крупнейшей из региональных сетей национальных правозащитных учреждений, содействует развитию данных учреждений в странах-участницах через координацию международного сотрудничества, обучение, распространение опыта, а также продвигает идеи прав человека на азиатском континенте.

Учреждение Уполномоченного по правам человека в РК получило членство в Азиатско-Тихоокеанском форуме в 2014 году, являясь в настоящее время единственным представителем центральноазиатского региона в данной организации.