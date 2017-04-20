Судья Специализированного

межрайонного экономического суда

по Карагандинской области

Смаилова А.Т.

О реализации гендерной политики в Республике Казахстан

Гендерная политика - это государственная и общественная деятельность, направленная на достижение равенства мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности общества.

Цель гендерной политики - обеспечить реализацию равных прав и равных возможностей мужчин и женщин, провозглашенных Конституцией Республики Казахстан, и международными актами, к которым присоединился Казахстан, а также их равное участие во всех сферах жизнедеятельности общества.

В силу сложившегося стереотипа распределения социальных ролей в реальной жизни женщины имеют меньше прав и возможностей, менее востребованы на рынке труда, чем мужчины.

В настоящее время во всем мире исторически сложившееся доминирование мужчин над женщинами претерпевает изменения. В промышленно развитых и социально ориентированных странах женщины практически достигли равенства с мужчинами своих прав и возможностей.

За годы независимости Казахстан также достиг определенного прогресса в области защиты прав и законных интересов мужчин и женщин. В 1998 году Казахстан присоединился к Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Ратифицированы также Конвенции ООН «О политических правах женщин» и «О гражданстве замужней женщины». Подписан Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и др. Всего Казахстан присоединился к более чем 60 международным договорам по правам человека.

В 2003 году Постановлением Правительства одобрена Концепция гендерной политики в Республике Казахстан. Она определила основные направления гендерной политики в нашей стране - достижение сбалансированного участия мужчин и женщин во властных структурах, обеспечение равных возможностей для экономической независимости женщин, развития своего бизнеса и продвижение по службе, создание условий для равного осуществления прав и обязанностей в семье, свобода от насилия по признаку пола.

Государственная гендерная политика реализуется в соответствии со Стратегией, утвержденной Указом Главы государства. В ней определены гендерные индикаторы для Казахстана, исходя из Целей развития тысячелетия и положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Стратегия является основополагающим документом, направленным на реализацию гендерной политики государства, инструментом ее реализации и осуществления мониторинга со стороны государства и гражданского общества, важным этапом становления демократии и обеспечивает координацию усилий исполнительной и представительной власти, государственных органов по реализации социальных программ, недопущению дискриминации по признаку пола, защите прав человека и семьи как высших ценностей человечества.

Реализация Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан будет способствовать созданию подлинно демократического государства, в котором права граждан подкреплены реальными возможностями их реализации.

Для обеспечения баланса возможностей мужчин и женщин Указом Главы государства в 1998 году создана Национальная комиссия по делам семьи и женщин при Президенте Республики Казахстан. В 1999 году Правительством был утвержден Национальный план действий по улучшению положения женщин в Республике Казахстан, который на сегодняшний день на 80% уже выполнен. Национальная комиссия координирует работу по проведению гендерной политики в Казахстане и основной ее задачей является реализация комплексной государственной политики в отношении семьи, равенства женщин и мужчин в контексте Стратегии развития Казахстан до 2030 года, Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2005-2015 годы и международных договоров по вопросам семьи и гендерного равенства, участником которых является Казахстан.

В пределах своей компетенции Национальная комиссия, инициирует и принимает участие в разработке проектов законов и нормативных правовых актов, стратегий, концепций и государственных программ, заслушивает руководителей государственных органов, требует от них проведения проверок и служебных расследований по фактам нарушения законов по вопросам семьи и гендерного равенства.

Кроме того, во всех государственных органах определены ответственные за формирование и реализацию гендерной политики.

8 декабря 2009 года принят Закон РК «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин», разработанный по инициативе депутатов Мажилиса Парламента. Особенность закона в том, что им вводится действенный механизм предупреждения и пресечения правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, что позволит снизить уровень преступности в указанной сфере и реально защитить всех членов семьи, а прежде всего женщин и детей, которые в первую очередь нуждаются в этом.

Правительством Республики Казахстан принимается План мероприятий по реализации Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан и регулярно отслеживаются достигнутые прогрессы и результаты проводимой работы по достижению гендерного равенства в стране.

Указом Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года утверждена Концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года.

Концепция разработана на основе Конституции Республики Казахстан, Стратегии «Казахстан 2050», Плана нации «100 конкретных шагов», Концепции по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира, Конвенции Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, ЦУР и других ратифицированных международных договоров и соглашений.

Согласно Концепции, принятие и реализация Стратегии гендерного равенства на 2006-2016 годы позволили более равновесно подойти к вопросам прав и возможностей не только женщин, но и мужчин.

По итогам третьего и четвертого периодических докладов о ходе выполнения положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин Комитетом ООН была дана положительная оценка созданию законодательной базы по вопросам равенства прав и возможностей для мужчин и женщин.

Вместе с тем, в сентябре 2015 года Казахстан присоединился к целям устойчивого развития ООН (далее - ЦУР), в которых 12 из 17 целей являются гендерно-чувствительными. Эти цели требуют национальной адаптации и учета в рамках всех стратегических направлений и задач государства.

В связи с завершением реализации Гендерной стратегии возникли благоприятные возможности увязать новый этап государственной гендерной политики с международными трендами устойчивого развития, национальными стратегическими приоритетами и новыми принципами социальной политики.

В рамках реализации гендерной политики в Республике Казахстан формируется в общественном сознании необходимость социального равенства мужчин и женщин во всех сферах общественной жизни. Указанное делается для радикальной трансформации общественного сознания, искоренения гендерных стереотипов, предрассудков и предубеждений, связанных с идеей превосходства и доминирования одного пола над другим. В итоге сформируются новые модели гендерного самосознания и гендерных типов поведения, основанных на принципе гендерного равенства прав и возможностей с учетом уникальности жизненных практик мужчин и женщин.