Можно ли пресечь попытки незаконной торговли органами в Казахстане
20 апреля 2017, 12:59
На конец 2016 года только пересадки почки ожидало около 3 тысяч человек. Еще порядка 500 нуждались в трансплантации печени.
В службу новостей Первого канала Евразия обратился житель Алматы, продавший свою почку. На этот крайний шаг он решился, потому что остро нуждался в деньгах. Однако обещанную сумму так и не получил…
О том, что в Астане и Алматы зафиксированы 4 факта незаконной торговли человеческими органами, на прошлой неделе заявило Министерство внутренних дел. О первом подобном случае правоохранительным органам официально стало известно в Астане еще в 2015 году. Законы, предусматривающие ответственность за принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов человека, в Казахстане действуют.
До двенадцати лет лишения свободы, согласно статье 116 Уголовного кодекса, могут получить не только прямые фигуранты, но и соучастники "сделки" - каждый в меру своей ответственности. В Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения», также есть статья, запрещающая насильственное изъятие и незаконную торговлю человеческими органами.
В то же время в международной практике существует так называемая "презумпция согласия", подразумевающая согласие на забор органов и тканей человека в случае смерти - если покойный заранее не побеспокоился о том, чтобы оставить на этот случай письменный запрет. И сегодня ряд казахстанских врачей стремится утвердить эту норму в нашей стране на законодательном уровне.
Если верить данным, опубликованным на сайте Республиканского координационного центра по трансплантации, в 2016 году от трупных доноров было получено 30 почек, и 191 - от живых. Примерно так же разнятся цифры и в отношении трансплантации других органов: печени, сердца и легких - именно живые люди пока что составляют основную массу доноров.
Между тем, на конец прошлого года только пересадки почки ожидало около трех тысяч человек. Еще порядка пятисот нуждались в трансплантации печени. И это не полный список стоящих в листе ожидания.
Можно ли пресечь попытки незаконной торговли при таком высоком спросе на донорские органы? На что готов человек, жизнь которого зависит от донора? Кому нужны наши органы? И должны ли мы соглашаться на их использование после смерти? Смотрите в программе "Аналитика" на Первом канале Евразия в воскресенье в 20:00
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