Молодежь ЮКО выступила с обращением для оказания помощи жителям, пострадавшим в ЧС

Молодежь Южно-Казахстанской области собралась в целях оказания помощи гражданам района, пострадавшим от наводнения , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





На прошедшем в «Молодежном ресурсном центре» заседании среди молодежи и местной власти были обсуждены вопросы оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий.





В связи со сложившейся ситуацией, активная молодежь области не осталась равнодушной и опубликовала обращение к жителям области.









Уважаемые южноказахстанцы!





В связи с резким потеплением и массовым таянием снега в ряде населенных пунктов территории Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, Актюбинской областей подтоплены дома. Жителям представляется угроза. Мы убеждены, что сложившаяся ситуация не оставит без внимания ни одного жителя нашей страны, и мы надеемся, что каждый гражданин приложит усилия в оказании помощи пострадавшим.





«Легка ноша, поднятая сообща» гласит народная мудрость. Подобная ситуация может возникнуть в любой стране, в любом регионе. Протянуть руку помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации – прекрасный пример нравственности. Помогать тем, кто нуждается в помощи – гражданский долг.





Поэтому призываем всех жителей области не оставлять в трудности своих соотечественников и по возможности оказать материальную и моральную помощь.





С этой целью общественный фонд «Бізбен бірге», созданный при Молодежном ресурсном центре,призывает переводить благотворительные средства на специальный счет.





РЕКВИЗИТЫ:





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