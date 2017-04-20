Молодежь ЮКО выступила с обращением для оказания помощи жителям, пострадавшим в ЧС
20 апреля 2017, 13:07
Активная молодежь области не осталась равнодушной.
Молодежь Южно-Казахстанской области собралась в целях оказания помощи гражданам района, пострадавшим от наводнения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.
На прошедшем в «Молодежном ресурсном центре» заседании среди молодежи и местной власти были обсуждены вопросы оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий.
В связи со сложившейся ситуацией, активная молодежь области не осталась равнодушной и опубликовала обращение к жителям области.
Уважаемые южноказахстанцы!
В связи с резким потеплением и массовым таянием снега в ряде населенных пунктов территории Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, Актюбинской областей подтоплены дома. Жителям представляется угроза. Мы убеждены, что сложившаяся ситуация не оставит без внимания ни одного жителя нашей страны, и мы надеемся, что каждый гражданин приложит усилия в оказании помощи пострадавшим.
«Легка ноша, поднятая сообща» гласит народная мудрость. Подобная ситуация может возникнуть в любой стране, в любом регионе. Протянуть руку помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации – прекрасный пример нравственности. Помогать тем, кто нуждается в помощи – гражданский долг.
Поэтому призываем всех жителей области не оставлять в трудности своих соотечественников и по возможности оказать материальную и моральную помощь.
С этой целью общественный фонд «Бізбен бірге», созданный при Молодежном ресурсном центре,призывает переводить благотворительные средства на специальный счет.
РЕКВИЗИТЫ:
ОФ «Бізбен бірге»
Город Шымкент , мкр. Қайтпас 2, №34-35
Филиал АО «Нур банк» г.Шымкент
БИН 150540004179
ИИК KZ4284906KZ000966548
БИК NURSKZKX
КОД 18
Координатор: председатель Общественного фонда «Бізбен бірге» Андабаев Абай
Контактный номер: 8 7719630834, 87754040421.
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