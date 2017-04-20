А. Избаиров: Президент не говорил о законодательном запрете ношения бороды и черных одеяний

Вчера в казахстанских СМИ после форума имамов было сообщение, что Президент Нурсултан Назарбаев сказал о необходимости законодательно запретить в Казахстане ношение девушками черных одеяний. Данная информация вызвала неоднозначную реакцию среди казахстанцев, в том числе у практикующих мусульман. Одни полагают, что говорится о запрете ношения бороды и черных одеяний, другие утверждают, что произошло недоразумение, и главе государства приписаны слова, которые он не говорил. Прокомментировать эту ситуацию Zakon.kz попросил известного религиоведа, профессора Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, директора Института геополитических исследований Асылбека Избаирова.





- Действительно, на ряде интернет-ресурсов, включая официальный сайт Акорды, было распространено сообщение о проведенной вчера встрече Президента с представителями ДУМК сразу по следам прошедшего II Форума имамов. В опубликованном тексте приводится ряд цитат, в том числе имеется абзац, где Президент говорит «В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне». Речь здесь идет отнюдь не о бороде, как думают некоторые. Если вчитаться в текст внимательно, то сразу после слов о "запрете" следует фраза «казахи надевают черную одежду в траурное время»…





- Откуда же взялись утверждения, что глава государства вообще не говорил о законодательном запрете ни бороды, ни черных одеяний?





- Очень просто. Видеозапись. В Ютубе имеется полная видеозапись встречи Президента с имамами – в оригинале, на казахском языке. Там есть и тот самый процитированный выше отрывок, где Президент подвергает критике казахстанских девушек, носящих черные никабы. Однако фразы о законодательном запрете ни черных одеяний, ни бороды нет, и до самого конца видеозаписи ни слова не сказано о каких-либо запретительных мерах.





- Но как такое могло произойти? Видимо, тут какое-то недоразумение?..





- Не имея точной информации о том, как это на самом деле произошло, не имеет смысла строить версии. Но в таких спорных ситуациях наиболее надежный «свидетель» - это все-таки видеозапись. Хотя бы потому, что ее делает машина, и человеческий фактор здесь полностью исключен. Что сказано на самом деле, то и записано.





Какова бы ни была причина, я считаю, что произвольно «улучшать» слова главы государства, добавляя то, чего он на самом деле не произносил – это большой риск, этого не следует делать.





- И все-таки, как следует относиться к черным одеяниям некоторых практикующих мусульманок в Казахстане?





- Знаете, я бы ответил так… В ряде мусульманских стран, действительно, многие женщины носят черные никабы, закрывающие всю фигуру и лицо до глаз. Такой вариант женской одежды допускается установлениями религии.





Но в условиях нашего общества лично я полностью поддерживаю Елбасы, и считаю это неуместным излишеством. Хорошо помню сообщение, появившееся сколько-то месяцев назад, как в Актобе женщина в черном никабе своим появлением напугала детей на игровой площадке. Так и хочется сказать, милые девушки, ну зачем детишек пугать-то?..





- Что вы думаете по поводу ношения бороды молодыми парнями и что сказал по этому поводу наш Елбасы?





- Хороший вопрос. В тексте, опубликованном на ряде сайтов, приводится цитата, где Президент говорит, что наши молодые парни «отпускают бороду» («сақал қойып...»). Однако на видеозаписи он говорит «сапситып сақал қойып», то есть «отпускают длинную бороду». Как видите, речь не о самой бороде, а о ее длине, и ключевое слово здесь – «сапситып», а вовсе не «сақал».





Действительно, длинные и неухоженные бороды, которые можно видеть у некоторых, на самом деле отталкивают людей, провоцируя негативную реакцию, которая может быть перенесена на отношение к религии как таковой. А аккуратные бороды казахские мужчины всегда носили, достаточно посмотреть на портрет Абая...





- То есть о запрете бороды речи не было?





- Нет. Ни на видео, ни в опубликованном тексте о запрете на ношение бороды речи нет.





- В некоторых странах СНГ ношение бороды ограничено законодательством…





- Ну что тут сказать… Эти страны не председательствуют в ОБСЕ, не проводят ЭКСПО, не заседают в Совбезе ООН. К ним ведущие державы не обращаются за посредничеством. Законодательно ограничивать ношение бороды – это просто не наш уровень.





Но все же, да, чрезмерность и излишества, допускаемые некоторой небольшой частью практикующих верующих в Казахстане, реально провоцируют негатив по отношению к религии. В частности, некоторые эксперты и чиновники начинают всерьез путать консерватизм некоторых верующих с опасным для общества радикализмом, переходящим в экстремизм.





- Это разные вещи?





- Абсолютно. Религиозный политический радикализм в мусульманском мире – это, по сути, результат непродуманной попытки перенести западный опыт радикальной политической борьбы в мусульманское общество. При всей своей претензии на «фундаментализм», он – всего лишь порождение западного модерна, не говоря уже о терроризме, которого исламский мир вообще не знал вплоть до 1960-х годов.





А по-настоящему консервативный мусульманин может иногда удивлять светских людей своим внешним видом, но он никогда не посвятит свою жизнь политической борьбе. И тем более, не станет убивать ни в чем неповинных мирных сограждан.





- Асылбек Каримович, почему столь велико внимание общества к таким вопросам?





- Это вполне естественно. Казахи – древний народ, но как политическая нация мы еще очень молоды. Народ Казахстана выстраивает свою идентичность, ищет свои корни, определяет фундаментальные ценности. И наш мудрый Елбасы чутко реагирует на происходящее в обществе, реализует его жизненно важные запросы. Доказательством этому может служить его только что вышедшая программная статья «Взгляд в будущее: модернизация сознания», в которой говорится, как нашей нации выжить в жесткий век глобализации, сочетая верность традициям и открытость всему миру, высокую духовность и прагматизм. Ключевое слово здесь, на мой взгляд, это «национальный код». Найдем свой заветный код – это и будет нашим золотым ключом в будущее.





Торгын Нурсеитова



