17-летнему пилоту «Формулы-4» ампутировали обе ноги из-за аварии во время гонки
20 апреля 2017, 13:24
17-летний Монгер на полном ходу врезался в резко остановившийся болид Патрика Пасмы из Carlin.
Пилоту команды JHR Developments Билли Монгеру, выступающему в британском чемпионате «Формулы-4», ампутировали обе ноги после аварии в гонке на трассе «Донингтон-Парк». Об этом сообщается в Twitter Radioestadio Motor, передает Lenta.ru.
17-летний Монгер на полном ходу врезался в резко остановившийся болид Патрика Пасмы из Carlin. Пасма сбросил скорость из-за технических неполадок.
Другие гонщики сумели объехать столкнувшиеся машины. На протяжении двух часов Монгера извлекали из болида, пострадавшего госпитализировали, но во время операции врачам пришлось ампутировать ему обе ноги ниже колена. Пасма не получил серьезных травм и в тот же день был выписан из больницы.
Монгер проводил второй сезон в «Формуле-4» и занимал шестое место в общем зачете.
Фото с сайта Motorsport.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854948-068e45a39de03dc3c9474cb0e6dd81bb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...