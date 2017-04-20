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17-летнему пилоту «Формулы-4» ампутировали обе ноги из-за аварии во время гонки

20 апреля 2017, 13:24

17-летний Монгер на полном ходу врезался в резко остановившийся болид Патрика Пасмы из Carlin.

Пилоту команды JHR Developments Билли Монгеру, выступающему в британском чемпионате «Формулы-4», ампутировали обе ноги после аварии в гонке на трассе «Донингтон-Парк». Об этом сообщается в Twitter Radioestadio Motor, передает Lenta.ru.

17-летний Монгер на полном ходу врезался в резко остановившийся болид Патрика Пасмы из Carlin. Пасма сбросил скорость из-за технических неполадок.

Другие гонщики сумели объехать столкнувшиеся машины. На протяжении двух часов Монгера извлекали из болида, пострадавшего госпитализировали, но во время операции врачам пришлось ампутировать ему обе ноги ниже колена. Пасма не получил серьезных травм и в тот же день был выписан из больницы.

Монгер проводил второй сезон в «Формуле-4» и занимал шестое место в общем зачете.


Фото с сайта Motorsport.com

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