Специалисты составили рейтинг неприятностей, которые происходят с недвижимостью алматинцев

Почти каждый второй собственник квартир в Алматы хотя бы однажды сталкивались с затоплением водой их жилья.

Рейтинг неприятностей, которые регулярно происходят с недвижимостью алматинцев составили аналитики страховой компании «Номад Иншуранс» , передает , передает Zakon.kz





На первом месте угроз для недвижимости находятся повреждения водой вследствие аварий отопительных систем, канализационных и водопроводных сетей – многое из того, что известно алматинцам по определению «соседи затопили» . На этот риск приходиться 52,9% от общего числа страховых событий. К более половины повреждений водой приводят некачественные соединительные элементы трубопровода или дефекты прокладочных материалов в сантехнических приборах. Также часто причиной порчи имущества становиться невнимательной и забывчивость соседей. Согласно опросу, почти каждый второй собственник квартир в Алматы (или 41%) хотя бы однажды сталкивались с затоплением водой их жилья. Причем согласно исследованию из них 54% отметили, что квартиры были затоплены соседями, проживающими над ними или в смежных помещениях. И только 36% из-за собственной забывчивости и невнимательности становились причиной соседских проблем.





Уберечь евроремонт от порчи водой несложно: надо застраховать отделку квартиры от повреждения вследствие затопления водой. Однако необходимо учесть, что безусловным случаем для страхования является забывчивость соседей и аварии сетей. А вот если квартиры на верхних этажах затопило из-за протекающей крыши, это, увы, уже не страховой случай. Страхователь останется без компенсации и в случае, если дождь или снег проникли через межпанельные швы, незакрытое окно или балкон.





На втором месте по популярности среди страховых случаев, связанных с владением недвижимости, находятся пожары . На них приходится 29,4% от всех заявленных страховых случаев. Основной причиной возгорания как правило являются неисправность электропроводки, неудовлетворительное состояние изоляции проводов и несвоевременная замена поврежденных кабелей.





За пожарами в рейтинге следуют противоправные действия третьих лиц. Кроме того, по данным Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК Мусина Б. Б. в Мангистауской, Алматинской областях и ЮКО наблюдается аномальный рост количества квартирных краж с начала 2017 года.





Фото: В-курсе.ру



