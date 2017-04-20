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Неудачный прыжок лыжницы шокировал зрителей

20 апреля 2017, 13:36

Она отметила, что серьезных травм не получила.

Американская лыжница Магнолия Неу шокировала зрителей неудачным прыжком с горного склона. Видео падения 16-летняя девушка выложила в Instagram, передает Вести.ru.



В ролике слышно, как кто-то за кадром кричит: "Давай, ты сделаешь это! Да!" После этого Магнолия падает и переворачивается семь раз.
"Квалификация на Олимпийские игры… в дисциплине "гимнастика", — шутит лыжница.

Она отметила, что серьезных травм не получила.

"Все кости целы. Я в порядке. Это было безумно весело", — сказала она.

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