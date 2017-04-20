Неудачный прыжок лыжницы шокировал зрителей

В ролике слышно, как кто-то за кадром кричит: "Давай, ты сделаешь это! Да!" После этого Магнолия падает и переворачивается семь раз.

"Квалификация на Олимпийские игры… в дисциплине "гимнастика", — шутит лыжница.





Она отметила, что серьезных травм не получила.





"Все кости целы. Я в порядке. Это было безумно весело", — сказала она.