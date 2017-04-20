Неудачный прыжок лыжницы шокировал зрителей
20 апреля 2017, 13:36
Она отметила, что серьезных травм не получила.
Американская лыжница Магнолия Неу шокировала зрителей неудачным прыжком с горного склона. Видео падения 16-летняя девушка выложила в Instagram, передает Вести.ru.
В ролике слышно, как кто-то за кадром кричит: "Давай, ты сделаешь это! Да!" После этого Магнолия падает и переворачивается семь раз.
"Квалификация на Олимпийские игры… в дисциплине "гимнастика", — шутит лыжница.
Она отметила, что серьезных травм не получила.
"Все кости целы. Я в порядке. Это было безумно весело", — сказала она.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854952-6a65faa552a02a85a9fdcd1345cbaa13
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...