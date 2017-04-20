Сенат принял поправки по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации

На пленарном заседании Сената принят закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации», передает корреспондент Zakon.kz.

Как указывается в заключении Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, целью законопроекта является совершенствование законодательства Казахстана в сфере гражданской авиации и использования воздушного пространства, а также приведение его в соответствие со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

«Проект закона направлен на усиление контроля и надзора в сфере использования воздушного пространства и деятельности авиации, повышение качества оказываемых услуг и усиление ответственности за обеспечение безопасности полетов», - отмечается в заключении.

Как ранее сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, законопроектом предусматривается внесение поправок в 8 законодательных актов - из них 3 кодекса и 5 законов.

В частности, в Налоговом кодексе предусматриваются изменения наименования сборов с органа обслуживания воздушного движения на поставщика аэронавигационного обслуживания, в целях корреспондирования с соответствующими изменениями в отраслевом законе.

«Изменения, связанные с объединением двух видов сертификации в сфере аэронавигации, а именно органов обслуживания воздушного движения и служб эксплуатации радиотехнического оборудования и связи, на основе передовой практики ЕС», - уточнил Ж. Касымбек.

Также в Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» корреспондируется с отраслевым законом в связи с особенностями медицинского освидетельствования авиационного персонала.

«Кроме того, устанавливается административная ответственность медэкспертов за выдачу недостоверных заключений по допуску авиаперсонала, а также нарушений требований законодательства в сфере аэронавигации, а также за нарушения требований по обеспечению авиационной безопасности - физлиц, должностных лиц. По результатам работы с ИКАО и с учетом накопленного опыта по проведению надзора нами предлагаются меры по проведению улучшению госадминистрирования функций сертификации постоянного надзора в сфере гражданской авиации. Это касается в основном порядка проведения проверок авиационными инспекторами и назначения с учетом принципа оценки рисков, установления критериев выявленных несоответствий и ряд других уточняющих моментов», - пояснил министр.

Помимо этого, данным проектом закона регламентированы вопросы прямого применения стандартов ИКАО (Международной организации гражданской авиации) и других международных авиационных правил.

«В соответствии с положениями ИКАО планируется урегулировать вопросы так называемой «мокрой» аренды воздушных судов иностранных авиакомпаний казахстанскими перевозчиками. «Мокрая» аренда - это аренда судна с экипажем. При этом за основу взят зарубежный опыт, например, Канады, когда такая аренда ограничивается на срок не более двух месяцев в году и количество арендуемых судов не превышает 29% от общего парка авиакомпании», - указал глава ведомства.

Он обратил внимание на то, что одной из важных составляющих безопасности полета является медицинское обеспечение полетов, а также особое место занимает сфера малой авиации. В целях ее развития предлагается передача госфункций по определению уровня квалификации авиационного персонала в малой авиации саморегулируемым общественным объединениям.

По данным Ж. Касымбека, при этом требования к специалистам воздушных судов в малой авиации будут утверждаться комитетом гражданской авиации, и весь процесс будет находиться под постоянным контролем. Он подчеркнул, что аналогичная практика применяется Еврокомиссией. Кроме того, для популяризации этого вида авиации предусматривается его освобождение от взимания аэронавигационных сборов.

Также ввиду необходимости правового регулирования беспилотных летательных аппаратов, широко применяющиеся в настоящее время, планируется введение их учета в уполномоченных органах гражданской авиации. Кроме того, категория беспилотников, подлежащих учету, будет определяться в соответствии с правилами регистрации воздушных судов.

«Еще одной наиболее острой темой является обеспечение защиты гражданской авиации от террористических угроз. Законодательно закрепляется обязанность служб аэропортов по проведению досмотра на входе в пассажирский терминал в случае нарастания рисков терроризма, предусматривается расширение компетенции комитета гражданской авиации по проведению служебных экспериментов и аттестации персонала аэропортовых служб. В целом в отношении аэропортовой деятельности требуется повышение качества услуг как в сфере обслуживания пассажиров, так и наземного обслуживания. В связи с этим предусматривается введение программ контроля качества аэропортов», - отметил глава ведомства.

В заключение он добавил, что важным аспектом, которому уделяет внимание ИКАО и руководство стран, является эффективная военно-гражданская координация по гибкому и безопасному использованию воздушного пространства. В связи с этим закладываются основы межведомственного взаимодействия между гражданскими и военными органами управления.

«Также депутатами мажилиса были внесены некоторые поправки, направленные на отнесение потребления табачных изделий на борту воздушного судна к ситуациям, угрожающим безопасности полета, установления для пилотов малой авиации права выбора проходить медосвидетельствование в авиационном медцентре или у авиационного медэксперта, отнесение аэропортов, обслуживающих пассажиров в количестве менее 300 тысяч человек в год, к субъектам малой мощности в сфере естественных монополий - это позволит региональным аэропортам перейти на упрощенную процедуру утверждения тарифов», - завершил Ж. Касымбек.

Ксения Давыдова