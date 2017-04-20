Детям Карагандинской и Акмолинской областей доставили гуманитарную помощь

Дети, оказавшиеся в беде по воле стихии, не остались без внимания детского омбудсмена.

По инициативе уполномоченного по правам ребенка в РК, депутата мажилиса Загипы Балиевой в Карагандинскую и Акмолинскую область доставлены два грузовика с гуманитарной помощью , сообщает , сообщает Zakon.kz





Фургоны с грузом привезли в зону ЧС теплые вещи, обувь, предметы личной гигиены, раскладушки, одеяла, подушки и другие предметы первой необходимости детям. На банковские счета детских организаций, оказывающих помощь в Актюбинской области, перечислены денежные средства.





Инициативу Загипы Балиевой поддержали коллеги из мажилиса, а также члены Республиканской Ассоциации «Асыл бала». Бизнес-леди и видные общественные деятельницы сами закупили товары и погрузили фургоны.





- Мы не можем оставаться в стороне, когда наши дети в беде. В Карагандинской и Акмолинской областях в затруднительном положении оказались более 200 детишек. Им нужно создавать комфортные условия, - отметила Загипа Балиева.





Общий бюджет направленной помощи составил 13 миллионов тенге. На местах региональные представительства РА «Асыл бала» всячески содействуют работе по оказанию всесторонней помощи детям.







