Касательно изменений по акцизам и подакцизным видам деятельности (ДГД по Жамбылской области)

1. В подпункт 1) пункта 4 статьи 280 Налогового кодекса внесены изменения, предусматривающие поэтапное повышение ставок акцизов. Так акциз на алкогольную продукцию (кроме коньяка, бренди, вин, виноматериала, пива и пивного напитка) на литр 100% спирта составит в 2017 году - 2000 тенге, 2018 году - 2275 тенге, в 2019 году - 2 550 тенге, акциз на пиво и пивные напитки за 1 литр в 2017 году - 39 тенге, в 2018 году - 48 тенге, в 2019 году - 57 тенге.

Кроме того, предусмотрено увеличение ставок акцизов на табачные изделия (сигареты с фильтром¸ сигареты без фильтра, папиросы) за 1000 штук, которые составят в 2017 году - 6200 тенге, в 2018 году - 7500 тенге, в 2019 году - 8700 тенге.

2. В целях избежания двойного налогообложения и усиления конкурентоспособности отечественных производителей при экспорте алкогольной продукции установлена нулевая ставка акциза на спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объемных процентов или более, реализуемый или используемый для производства алкогольной продукции.

3. В целях приведения в соответствие с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения разрешительных документов и упрощения разрешительных процедур» от 29 марта 2016 года в пункты 4, 5 и 6 статьи 574 Налогового кодекса внесены изменения, предусматривающие перевод постановки на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, с заявительного порядка на уведомительный.

4. В пункты 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-6, 5-7, 5-8 и 6 статьи 653 Налогового кодекса внесено изменение, предусматривающее введение обязательства о целевом использовании учетно-контрольных марок при импорте алкогольной продукции в Республику Казахстан для импортеров алкогольной продукции из третьих стран. При этом, вышеуказанное обязательство будет обеспечиваться не только путем внесения денег на счет временного размещения денег территориального подразделения уполномоченного органа по областям, городам республиканского значения и столицы, но также любым из следующих способов по выбору импортера:

- банковской гарантией;

- поручительством;

- залогом имущества.

5. В пункт 10 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 16 июля 1999 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» внесено изменение, согласно которому требование по минимальному использованию производственных мощностей не распространяется на квартал, в котором получена (возобновлена) лицензия.

6. Статья 1 Закона Республики Казахстан от 12 июня 2003 года «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий» (далее - Закон о табачных изделиях) дополнена понятиями: 1-2) «персональный идентификационный номер-код» и 7) «табачные изделия».

7. Статья 11 Закона о табачных изделиях дополнена пунктом 3, предусматривающим обязанность лиц, осуществляющих производство и (или) импорт табачных изделий, предоставлять заявки в порядке, определенном правилами присвоения ПИН-кодов на табачные изделия.

8. В подпункт 4) пункта 2 статьи 3 Закона о табачных изделиях внесено изменение, согласно которому государственное регулирование производства и оборота табачных изделий включает установление минимальных розничных цен не только на сигареты с фильтром, но и на сигареты без фильтра и папиросы. При этом подпунктом 4-2) статьи 4 Закона о табачных изделиях компетенция Правительства Республики Казахстан дополнена в части установления минимальных розничных цен на сигареты без фильтра и папиросы.

9. Статья 5 Закона о табачных изделиях дополнена подпунктом 5-5), согласно которому уполномоченный орган в области государственного регулирования производства и оборота табачных изделий разрабатывает и утверждает правила присвоения ПИН-кодов на табачные изделия.

10. В подпункте 4) статьи 1 Закона Республики Казахстан от 20 июля 2011 года «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» (далее - Закон о нефтепродуктах) изменено понятие «контрольные приборы учета».

11. В часть первую пункта 4 статьи 21 и часть вторую пункта 1 статьи 22 Закона о нефтепродуктах, внесены изменения, согласно которым структурные подразделения уполномоченного органа в области государственного материального резерва (при выпуске нефтепродуктов из государственного материального резерва) в цепочке оптовой и розничной реализации нефтепродуктов приравниваются к производителям, поставщикам нефти и импортерам.