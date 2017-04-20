Шесть подростков задержаны за селфи на крыше девятиэтажки в Павлодаре

По информации ведомства, полиция приняла меры по видео, выложенному в Instagram, на котором подростки делают селфи на опасной высоте. Выявлены все герои этого видео, которыми оказались шестеро несовершеннолетних, 2001-2004 годов рождения, учащиеся средних школ города. В присутствии родителей с подростками проведена профилактическая беседа.

" Подростки объясняли свое появление на крыше тем, что хотели полюбоваться красивыми закатом и видами Павлодара сверху, но на видео и снимках видно, что они фотографируются, даже прыгают с крыши на крышу, чтобы затем выложить эти снимки в соцсети и получить "лайки" , — рассказала корреспонденту агентства руководитель пресс-службы ДВД области Баян Магзумова. — Родители детей, которых мы вызвали в полицию, оправдывались тем, что они целый день находятся на работе, а за подростками некому проследить".



