Шесть подростков задержаны за селфи на крыше девятиэтажки в Павлодаре
20 апреля 2017, 13:46
Подростки рисковали своими жизнями ради эффектного видео для соцсетей.
Шесть подростков задержаны за попытку сфотографироваться на крыше девятиэтажки в Павлодаре, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Павлодарской области.
По информации ведомства, полиция приняла меры по видео, выложенному в Instagram, на котором подростки делают селфи на опасной высоте. Выявлены все герои этого видео, которыми оказались шестеро несовершеннолетних, 2001-2004 годов рождения, учащиеся средних школ города. В присутствии родителей с подростками проведена профилактическая беседа.
"Подростки объясняли свое появление на крыше тем, что хотели полюбоваться красивыми закатом и видами Павлодара сверху, но на видео и снимках видно, что они фотографируются, даже прыгают с крыши на крышу, чтобы затем выложить эти снимки в соцсети и получить "лайки", — рассказала корреспонденту агентства руководитель пресс-службы ДВД области Баян Магзумова. — Родители детей, которых мы вызвали в полицию, оправдывались тем, что они целый день находятся на работе, а за подростками некому проследить".
Полицейские наказали родителям строго поговорить со своими детьми. Одновременно направлено представление в отдел ЖКХ города с требованием, чтобы все выходы на чердачные и подвальные помещения закрывались, а ключи хранились в КСК.
"Сейчас наши участковые будут проводить совместный рейд с КСК по проверке этого требования. Есть случаи, когда на крыше появляются и посторонние взрослые, которые крадут кабель, телевизионные антенны", — сказала Магзумова.
Напомним, за экстремальные селфи 12 апреля в Павлодаре задержали восьмерых человек, залезших на колесо обозрения по металлическим конструкциям. Двадцатиоднолетнему парню суд определил пять суток ареста, а семеро несовершеннолетних отделались профилактической беседой в полиции.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: VSE42.Ru
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