Казахстан и Израиль создадут совместный фонд

Сегодня Вице-Премьер А. Мырзахметов встретился с руководством крупнейшей в Израиле сельскохозяйственной компанией «LR GROUP».

Компания «LR GROUP» руководит своей деятельностью через сеть дочерних компаний, в которых работают свыше 100 сотрудников в Израиле и более 3000 по всему миру. Направления деятельности компании самые разные, это овощеводство, производство масла, биотоплива, развитие птицеводческих ферм - куры и индюки для мяса и яиц, тепличные комплексы.

Теперь компания «LR GROUP» предлагает создать в Казахстане совместный фонд, который будет не только финансовой организацией, но и будет реализовывать различные проекты привлекая иностранных инвесторов и внедряя новые технологии, станет крупным экспортером сельскохозяйственной продукции.

Во время переговоров Вице-Премьер А. Мырзахметов отметил, что проект является взаимовыгодным для обеих сторон и поручил Национальному холдингу «КазАгро» начать подготовительные работы. После произведенных совместной рабочей группой расчетов, будет подписано соответствующее соглашение.

Следует отметить, что на прошедшей неделе А. Мырзахметов в ходе рабочей поездки в Израиль встретился с более 60 представителями бизнес-сообщества и подписал несколько соглашений. И вот спустя неделю крупная израильская компания проявила интерес в инвестировании, это является хорошим итогом проведенных встреч.