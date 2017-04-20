Состоялось заседание Рабочей группы по разработке поправок по вопросам регулирования закупок субъектов квазигосударственного сектора

В Министерстве финансов Республики Казахстан проведено заседание Рабочей группы по разработке проекта закона о внесении изменений в законодательство по вопросам регулирования закупок субъектов квазигосударственного сектора.

Разрабатываемый законопроект предусматривает кардинальный пересмотр подходов по проведению закупок субъектами квазигосударственного сектора, что соответствует поручению Главы государства, озвученному в Послании Главы государства народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» где отмечено, что одним из ключевых вопросов является совершенствование сферы закупок, и поручено кардинально пересмотреть подходы по проведению закупок в квазигосударственном секторе, сфере естественных монополий и недропользования.

Рабочая группа создана в соответствии с поручением Правительства РК в целях проработки вопросов законодательного регулирования закупок, осуществляемых национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат таким организациям.

В состав Рабочей группы включены представители заинтересованных государственных органов и организации (НПП «Атамекен», АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек», АО «НУХ «КазАрго»), а также депутаты Мажилиса Парламента РК Перуашев А.Т., Хахазов Ш.Х., Нурумов Ш.У., Никитинская Е.С.

Согласно действующему законодательству закупки субъектов квазигосударственного сектора регулируются различными нормативными правовыми актами, в зависимости от принадлежности.

Закупки государственных предприятий и акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью при центральных и местных исполнительных органах регулируются Законом Республики Казахстан «О государственных закупках».

Закупки национальных холдингов и национальных компаний регулируются постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2009 года № 787 «Об утверждении Типовых правил закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых национальным управляющим холдингом, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании».

Закупки группы компаний Фонда «Самрук-Казына» регулируются Правилами, утвержденными решением Советом директоров АО «Самрук-Казына» от 28 января 2016 года № 126.

Таким образом, несмотря на одинаковую природу субъектов квазигосударственного сектора (организационно-правовую форму) подходы по регулированию закупок у них разные.

В этой связи, в целях установления единых подходов и принципов проведения закупок законопроектом предлагаются следующие основные положения, предусматривающие:

1) установление единых правил закупок для всех субъектов квазигосударственного сектора;

2) определение уполномоченного органа по контролю за проведением закупок субъектов квазигосударственного сектора;

3) установление административной ответственности за нарушения законодательства закупок квазигосударственного сектора;

4) перевод всех закупок квазигосударственного сектора на электронный формат, с рассмотрением возможности использования единой точки доступа;

5) расширение круга субъектов коррупционных правонарушений путем отнесения к ним работников квазигосударственного сектора, связанных с деятельностью закупок.

Данные меры обеспечат единый подход (правила) при осуществлении закупок субъектами квазигосударственного сектора, что существенно упростит процесс для потенциальных поставщиков, внедрение исключительно электронного формата проведения закупок, что направленно на уменьшение коррупционных проявлении, а также усиление ответственности работников квазигосударственного сектора, задействованных в процедурах закупок.