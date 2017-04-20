Новый тренд: джинсы с «окошком» для ягодиц

Вряд ли создавая первые джинсы в 1873 году, Ливай Страусс мог предположить, до чего дойдет мода. Бренд Vetements совместно с Levis выпустил необычные джинсы, шокировав даже своих преданных поклонников. Модницам теперь предлагается носить модель брюк с ширинкой для ягодиц , пишет Metro.





В сезоне весна-лето 2017, где джинсы считаются одним из главных модных трендов, молния в модели от Vetements расположена сзади, прямо по центру ягодиц. Стоит отметить, что она не является декорацией, а выполняет все функции, характерные для этого аксессуара.





С помощью специальной застежкой сзади, модницы смогут при желании демонстрировать на улице свои ягодицы.













Дизайнеры предусмотрели также две молнии, которые проходят по всей длине каждой из брючин, позволяя таким образом оголять нижнюю часть тела полностью.

Фотография необычного изделия опубликована в инстаграме бренда Vetements, и вызвала весьма неоднозначную реакцию. Одни были в диком восторге, другие же напротив – назвали модель слишком вульгарной.













Поклонники модного дома считают, что компании на создание такой модели брюк вдохновила художница Мии Кеннингтон из Брайтона. Она публиковала снимки с изображение женских ягодиц с различными блестками и рисунками.

Стоит заметить, что французская компания Vetements с первых дней своего существования эпатирует своими моделями. Вследствие чего буквально за первые несколько месяцев своего существования у них появились поклонники по всему миру, на данный момент только на инстаграм бренда подписалось более 1,5 миллионов человек.













Стоимость необычных джинсов составляет $1,870. Пока не понятно, когда коллекция поступит в продажу. Фанатам откровенных джинсов предлагают следить за анонсами.



