Новые подробности о махинациях Аблязова по «накачке» капитала БТА Банка

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам продолжается рассмотрение уголовного дела по факту крупных хищений средств БТА Банка и его вкладчиков, передает корреспондент Zakon.kz.

Свидетели продолжают раскрывать схемы по искусственному увеличению капитала БТА Банка и вывода средств. В частности, идет ознакомление с показаниями людей, выступавших номинальными директорами подконтрольных Аблязову компаний.

Например, в схему был вовлечен директор филиала БТА Банка в Шымкенте Нургали Беркинбаев. Исходя из результатов допроса, он стал номинальным директором аффилированных с Банком компаний еще при председателе Правления Банка Ержане Татишеве. По словам Беркинбаева, Татишев попросил его стать директором компаний ТОО «МактаАрал» и «МактаАрал 2». Свидетель принял его предложение, так они были друзьями. Причем заработную плату за директорство в этих компаниях Беркинбаев, по его словам, не получал.

- Когда Татишев был председателем Правления эта компания создавалась по его указанию, я был там директором, номинальным. Эта компания владела акциями Банка, я был номинальным акционером. Компания ничем не занималась, офиса не было, штата не было, - рассказал в суде Беркинбаев. Всеми документами компании и акциями занималась дочерняя организация «БТА Секьюритиз».

- Татишев мне сказал, что на мое имя в филиал Банка в Шымкенте будут высылаться документы, и чтобы я без лишних слов подписывал. В дальнейшем я также занимался своими функциональными обязанностями в качестве директора филиала Банка в Шымкенте. В месяц один раз на мой рабочий адрес из офиса компании АО «БТА Секьюритиз» поступали на подпись клиентские заказы. Перед тем как подписать документы, я видел, что компания «МактаАрал» покупает и продает ценные бумаги БТА Банка и других компаний. Далее я подписывал документы и отправлял их обратно......Я, как специалист своего дела, могу сказать, что аффилированная компания ТОО «Компания МактаАрал» покупала и продавала ценные бумаги БТА Банка для того, чтобы увеличить цену ценных бумаг на рынке ценных бумаг для получения прибыли для Банка, для дальнейшего привлечения инвесторов. Я бы лично назвал это спекулятивными операциями, - рассказывал на допросе в ходе досудебного расследования Беркинбаев.

После гибели Татишева, после прихода нового руководства в Банк, у Беркинбаева состоялся разговор с недавно назначенным Садуакасом Мамештеги, рядом с которым находился председатель Правления АО «БТА Секьюритиз» Бектанов Кайрат. В ходе беседы, по словам Беркинбаева, Мамештеги ему сказал, что ему необходимо работать в прежнем режиме.

Следующий свидетель - Дюсенбина Гайни, работавшая в БТА Банке в Управлении корпоративного бизнеса 6. И, согласно материалам следствия, она была учредителем ТОО «Август +». Из показаний Дюсенбиной следует, что осенью 2007 года начальник УКБ 6 В.Ефимова вызвала ее и сказала, что ей хотя бы на неделю надо стать единственным участником ТОО «Август +», пока не найдется другой руководитель. Со слов Дюсенбиной, она была против, но согласилась стать учредителем этого ТОО, потому что боялась потерять работу. ТОО «Август +»получило в БТА Банке кредит в размере 9,5 млрд тг. При этом, по словам Дюсенбиной, как руководитель ТОО она не подписывала никаких документов.

Следующий свидетель, Сурапбергенов Тимур, был осужден на реальный срок по делу о хищениях средств БТА Банка.

- В 2010 году я был осужден по ст.176 ч.3 пп.а,б (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) Бостандыкским судом №2, и в 2012 году я был осужден Медеуским районным судом по ст.28 ч.5, ст.176 ч.3 пп.а,б сроком на 7 лет общего режима. В январе 2015 года был освобожден кассационной коллегией суда ВКО, условно-досрочно, - рассказал в суде Сурапбергенов.

Тимур Сурапбергенов с 2007 по 2009 был членом правления «БТА Секьюритиз». В ходе судебного заседания гособвинение допросило данного свидетеля по компании ТОО «НСК Капитал».

Фактической деятельностью этого ТОО, по словам Сурапбергенова, руководил Жаримбетов и приближенные к нему лица. Учредителем ТОО «НСК Капитал» являлась оффшорная компания, подконтрольная Аблязову. Все документы по «НСК Капитал» подписывались у Ефимовой и Садыкова.

- Я осуществлял операционное управление ТОО «НСК Капитал», примерно один раз в неделю по деятельности ТОО я отчитывался перед Жаримбетовым, он лично курировал деятельность компании, - говорится в показаниях Сурапбергенова.

В 2008 году по указанию Аблязова и Жаримбетова БТА Банком был выдан кредит ТОО «НСК Капитал» на сумму 9 млрд 500 млн тенге для приобретения акций БТА банка и Темирбанка, под залог собственных акций ТОО и акций третьих лиц на сумму 1 млрд 500 млн тенге. По словам Сурапбергенова, полученный кредит был использован по целевому назначению.

Ирина Капитанова