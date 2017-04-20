Мама есть мама… Умилительные фотографии животных и их детенышей!
20 апреля 2017, 14:20
Материнский инстинкт — самая сильная вещь на свете, даже среди зверей.
Без материнской любви и заботы детеныш обречен на гибель, ведь одному ему не вырасти и не приспособиться...
Материнский инстинкт — самая сильная вещь на свете, даже среди зверей. Без материнской любви и заботы детеныш обречен на гибель, ведь одному ему не вырасти и не приспособиться к жизни в суровом и сложном животном мире. Именно мама оберегает от опасностей, грозящих пока еще беспомощному крохе, и учит его всему, что необходимо, чтобы стать сильным и самостоятельным.
Предлагаем вам устроить минутный перерыв несказанной нежности и взглянуть на эту подборку самых милых и прелестных детенышей животных и их любящих мам. Конечно, любой малыш — это всегда забавно и умилительно, но эти детки превзошли в обаянии даже самих себя. Как же трогательно, любовь родителей и правда безгранична!
Источник: bez-ostanovki.ru
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