Сенаторы предложили предоставить театрам возможность оказывать платные услуги

Казахскому государственному академическому драматическому театру им. М. Ауэзова необходимо придать статус Национального достояния. Об этом отмечено в запросе депутата Сената Парламента РК Нурлана Кылышбаева и его коллег в адрес Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, которое было озвучено сегодня в ходе пленарного заседания палаты, сообщает МИА «Казинформ».

«Уважаемый Бакытжан Абдирович! Поводом для нашего запроса послужили вопросы, поднятые в ходе встречи с театральными коллективами по обсуждению законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам культуры». У всех театров Казахстана одинаковые проблемы, такие как: нехватка новых произведений, привлечение зрителей, низкая заработная плата, нехватка режиссеров и так далее», - сказал Кылышбаев.

По его словам, столичному Государственному академическому музыкально-драматическому театру им. К. Куанышбаева, а также Государственному музыкально-драматическому театру им. М. Горького необходимо придать статус республиканского достояния и построить для них новые здания.