С космодрома Байконур успешно стартовал транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-04»
20 апреля 2017, 14:45
Планируемая продолжительность данной экспедиции составит 136 суток.
Сегодня, 20 апреля т.г. в 13 часов 13 минут астанинского времени со стартовой площадки № 1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур состоялся запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-04» с международным экипажем на борту в составе командира экипажа Федора Юрчихина (Роскосмос, Россия) и бортинженера Джека Фишера (НАСА, США), сообщает пресс-служба Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» прошел в штатном режиме.
Планируемая продолжительность данной экспедиции составит 136 суток.
Стыковка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-04» с Международной космической станцией запланирована на 20 апреля 2017 года в 19 ч. 22 мин. по времени Астаны.
Фото: profi-news.ru
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