Перенесен срок представления сведений по пенсионным взносам и социальным отчислениям Государственной корпорацией «Правительство для граждан»

Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 8 февраля 2017 года № 90 изменен срок введения в действие требований о представлении в налоговый орган сведений о физических лицах юридическим лицом, обеспечивающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении учет пенсионных взносов, социальных отчислений и социальных выплат, с 1 января 2017 года на 1 января 2020 года.

В соответствии с пунктом 7-6 статьи 583 Налогового кодекса, который также вводится в действие с 1 января 2020 года, обязанность представлять в налоговый орган указанные сведения о физических лицах возложено на юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан, обеспечивающее в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении учет пенсионных взносов, социальных отчислений и социальных выплат, то есть на Государственную корпорация «Правительство для граждан».

Отражению подлежат сведения как о произведенных взносах (ОПВ и СО), так и о выплатах социальных пособий в разрезе физических лиц.

Сведения представляются в электронном виде, не позднее 1-го апреля года, следующего за отчетным периодом. Отчетным периодом является календарный год. Соответственно, первые сведения будут переданы по итогам 2020 года.