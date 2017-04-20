 
Новости за сегодня

Перенесен срок представления сведений по пенсионным взносам и социальным отчислениям Государственной корпорацией «Правительство для граждан»

Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 8 февраля 2017 года № 90 изменен срок введения в действие требований о представлении в налоговый орган сведений о физических лицах юридическим лицом, обеспечивающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении учет пенсионных взносов, социальных отчислений и социальных выплат, с 1 января 2017 года на 1 января 2020 года.

В соответствии с пунктом 7-6 статьи 583 Налогового кодекса, который также вводится в действие с 1 января 2020 года, обязанность представлять в налоговый орган указанные сведения о физических лицах возложено на юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан, обеспечивающее в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении учет пенсионных взносов, социальных отчислений и социальных выплат, то есть на Государственную корпорация «Правительство для граждан».

Отражению подлежат сведения как о произведенных взносах (ОПВ и СО), так и о выплатах социальных пособий в разрезе физических лиц.

Сведения представляются в электронном виде, не позднее 1-го апреля года, следующего за отчетным периодом. Отчетным периодом является календарный год. Соответственно, первые сведения будут переданы по итогам 2020 года.


20 апреля 2017, 14:40
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код