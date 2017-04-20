С космодрома Байконур успешно стартовал транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-04»

Сегодня, 20 апреля т.г. в 13 часов 13 минут астанинского времени со стартовой площадки № 1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур состоялся запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-04» с международным экипажем на борту в составе командира экипажа Федора Юрчихина (Роскосмос, Россия) и бортинженера Джека Фишера (НАСА, США), сообщает пресс-служба Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» прошел в штатном режиме.

Планируемая продолжительность данной экспедиции составит 136 суток.

Стыковка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-04» с Международной космической станцией запланирована на 20 апреля 2017 года в 19 ч. 22 мин. по времени Астаны.