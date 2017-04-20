Около 20 ВИЧ-инфицированных скрываются от врачей в Астане

Как сообщили в учреждении, эта проблема была обсуждена сотрудниками Центра и столичного департамента внутренних дел. Специалисты отмечают, что такие больные представляют угрозу - как для себя, так и для общества. Если не принимать соответствующее лечение, инфекция может усугубиться, есть риск заражения других людей.



