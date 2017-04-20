Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Около 20 ВИЧ-инфицированных скрываются от врачей в Астане

20 апреля 2017, 15:03

Специалисты отмечают, что такие больные представляют угрозу - как для себя, так и для общества.

В Астане около 20 ВИЧ-инфицированных скрываются от врачей, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный Центр по борьбе и профилактике со СПИД.

Как сообщили в учреждении, эта проблема была обсуждена сотрудниками Центра и столичного департамента внутренних дел. Специалисты отмечают, что такие больные представляют угрозу - как для себя, так и для общества. Если не принимать соответствующее лечение, инфекция может усугубиться, есть риск заражения других людей.

«Сегодня в столице около 20 инфицированных скрываются от врачей, отказываясь от лечения. К сожалению, из-за отсутствия постоянного места жительства и прописки, их найти очень сложно. В этом вопросе нам нужна ваша помощь», - отметил врач-эпидемиолог столичного Центра по борьбе и профилактике со СПИД Ерик Серикулы, обращаясь к стражам порядка.

В этой связи он отметил необходимость совместной работы с правоохранительными органами, так как больных в Центре нет возможности содержать более месяца.

«В течение этого времени невозможно вылечить больного и адаптировать его в общество. В этой связи мы все время высказываем предложения по устранению недостатков законодательства в этой части», - отметил представитель местной полиции Мурат Бейсенбенов.

Отметим, что только в первой четверти 2017 года в Астане было зарегистрировано 49 новых фактов заражения ВИЧ.

Фото: Geektimes


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...