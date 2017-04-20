Около 20 ВИЧ-инфицированных скрываются от врачей в Астане
20 апреля 2017, 15:03
Специалисты отмечают, что такие больные представляют угрозу - как для себя, так и для общества.
В Астане около 20 ВИЧ-инфицированных скрываются от врачей, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный Центр по борьбе и профилактике со СПИД.
Как сообщили в учреждении, эта проблема была обсуждена сотрудниками Центра и столичного департамента внутренних дел. Специалисты отмечают, что такие больные представляют угрозу - как для себя, так и для общества. Если не принимать соответствующее лечение, инфекция может усугубиться, есть риск заражения других людей.
«Сегодня в столице около 20 инфицированных скрываются от врачей, отказываясь от лечения. К сожалению, из-за отсутствия постоянного места жительства и прописки, их найти очень сложно. В этом вопросе нам нужна ваша помощь», - отметил врач-эпидемиолог столичного Центра по борьбе и профилактике со СПИД Ерик Серикулы, обращаясь к стражам порядка.
В этой связи он отметил необходимость совместной работы с правоохранительными органами, так как больных в Центре нет возможности содержать более месяца.
«В течение этого времени невозможно вылечить больного и адаптировать его в общество. В этой связи мы все время высказываем предложения по устранению недостатков законодательства в этой части», - отметил представитель местной полиции Мурат Бейсенбенов.
Отметим, что только в первой четверти 2017 года в Астане было зарегистрировано 49 новых фактов заражения ВИЧ.
Фото: Geektimes
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