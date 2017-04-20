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Утверждены Правила организации несения службы по обеспечению охраны подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в изоляторах временного содержания
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Аннотация к документу: Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 марта 2017 года № 166 «Об утверждении Правил организации несения службы по обеспечению охраны подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в изоляторах временного содержания» (не введен в действие)
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В соответствии с подпунктом 95-47) пункта 16 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года № 607, утверждены Правила организации несения службы по обеспечению охраны подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в изоляторах временного содержания.
Организация несения службы по обеспечению охраны подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в изоляторах временного содержания (далее - ИВС), включает в себя:
1) принятие решения на охрану подозреваемых и обвиняемых;
2) подготовку сил и средств для выполнения задач по охране подозреваемых и обвиняемых;
3) охрану подозреваемых и обвиняемых;
4) контроль за организацией и несением службы по охране подозреваемых и обвиняемых.
Конвоирование подозреваемых и обвиняемых осуществляется в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 1122 «Об утверждении Правил конвоирования подозреваемых, обвиняемых и осужденных» (Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 14619).
Для охраны подозреваемых и обвиняемых начальником ИВС (либо лицом, исполняющим его обязанности) назначаются посты и наряды по охране ИВС.
Количество и виды постов и нарядов по охране ИВС, их расстановка и число выводных определяются табелем поста по охране ИВС по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам, который составляется начальником ИВС (либо лицом, исполняющим его обязанности) и утверждается начальником органа внутренних дел. Посты охраны делятся на два вида: посты наружной охраны и посты внутренней охраны.
В наряд по охране ИВС входят:
1) дежурный;
2) постовые наружной охраны;
3) постовые внутренней охраны;
4) выводные.
Посты наружной охраны устанавливаются:
1) у главных ворот;
2) у подсобных ворот;
3) подвижные посты по охране периметра ограды и территории;
4) у прогулочных дворов, площадок.
Внутренние посты для охраны и наблюдения за поведением подозреваемых и обвиняемых устанавливаются в коридорах, где расположены камеры, возле дверей и выходов.
Выводной сопровождает подозреваемых и обвиняемых в следственные кабинеты, комнаты для свиданий, к медицинскому работнику и в иные помещения ИВС. Осуществляет поочередный вывод из камер содержащихся в ИВС лиц на прогулку, освидетельствование или обследование.
Постовые на внутренних постах и выводные несут службу без оружия. Постовой наружного поста по охране вооружается пистолетом или автоматом.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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