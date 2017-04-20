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В США задержали мужчину, преследовавшего дочь Обамы

20 апреля 2017, 15:13

Мужчиной оказался 30-летний житель Нью-Йорка Джейр Нилтон Кардосо, в прошлом пытавшийся попасть на территорию Белого дома.

Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, который преследовал 18-летнюю дочь экс-президента Малию Обаму и пытался сделать ей предложение, пишет издание New York Daily News, передает РИА Новости.

По данным издания, мужчиной оказался 30-летний житель Нью-Йорка Джейр Нилтон Кардосо, в прошлом пытавшийся попасть на территорию Белого дома. Газета пишет, что 10 апреля он громко умолял Малию выйти за него замуж, а также проник в здание в Нью-Йорке, где Малия проходит практику. Два дня спустя он уже преследовал дочь Обамы.

Сотрудники Секретной службы после беседы с мужчиной решили, что, возможно, у него есть проблемы с психическим здоровьем. Кардосо отправили в клинику для прохождения экспертизы. Полиция пока обдумывает, заводить ли на него дело о домогательстве.

Фото © AP Photo / Danny Moloshok

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