Экс-начальник управления здравоохранения ЮКО помещен под домашний арест

Суд поместил под домашний арест бывшего начальника управления здравоохранения Южно-Казахстанской области Жумагали Исмаилова, сообщили в областном суде.

"Сначала в Аль-Фарабийском районном суде вынесли санкцию в отношении Исмаилова о заключении под стражу. Затем санкцию обжаловали в областном суде, и областной суд изменил на домашний арест до 8 июня", — сказал собеседник агентству по телефону.



