Экс-начальник управления здравоохранения ЮКО помещен под домашний арест
20 апреля 2017, 15:14
Директор Национального научного центра фтизиопульмонологии подозревается в коммерческом подкупе.
Суд поместил под домашний арест бывшего начальника управления здравоохранения Южно-Казахстанской области Жумагали Исмаилова, сообщили в областном суде.
"Сначала в Аль-Фарабийском районном суде вынесли санкцию в отношении Исмаилова о заключении под стражу. Затем санкцию обжаловали в областном суде, и областной суд изменил на домашний арест до 8 июня", — сказал собеседник агентству по телефону.
"Он проходит по двум уголовным статьям — "Коммерческий подкуп" и "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них", — добавили в суде.
По информации сайта Национального научного центра фтизиопульмонологии Минздрава РК, Жумагали Исмаилов с марта 2016 года занимает должность директора Национального центра проблем туберкулеза.
Источник: Sputnik Казахстан
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