Кэти Перри обидела индусов картинкой в "Инстаграме"
20 апреля 2017, 15:20
Американская певица разместила в своем "Инстаграме" картинку с изображением индийской богини Кали.
Многие пользователи Интернета в Индии сочли это неуместным и оскорбительным, передает Вести.ru.
Картинка с традиционным изображением многорукой богини, попирающей ногами человеческое тело, появилась в аккаунте певицы 18 апреля и за прошедшее время получила более 250 тысяч отметок "нравится". Изображение Кали сопровождалось подписью "текущее настроение".
Этот факт возмутил многих пользователей Интернета в Индии, которые начали оставлять под картинкой гневные комментарии.
"Пожалуйста, Кэти! Не используй изображения индуистских богов и богинь, чтобы показывать свое настроение. Разве ты не знаешь значение этой картинки и историю, которая за ней стоит?" – написал один пользователь.
"Нас не интересует твое настроение… удали этот пост, иначе скоро изменится настроение индусов", – сообщил другой.
Многие пользователи, впрочем, поддержали певицу. "Я индус и я не думаю, что Кэти проявила неуважение к Кали. Она женщина и поэтому может представлять богиню Кали. Индия любит тебя, Кэти, за твои песни", — написал один житель Индии.
Кэти Перри не чужда индийская культура. В 2010 она вышла замуж за актера Рассела Бранда в североиндийском штате Раджастан по индуистским обрядам, напоминает Mashable. Впрочем, за прошедшее время супруги успели развестись.
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