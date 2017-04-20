Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Кэти Перри обидела индусов картинкой в "Инстаграме"

20 апреля 2017, 15:20

Американская певица разместила в своем "Инстаграме" картинку с изображением индийской богини Кали.

Многие пользователи Интернета в Индии сочли это неуместным и оскорбительным, передает Вести.ru.

Картинка с традиционным изображением многорукой богини, попирающей ногами человеческое тело, появилась в аккаунте певицы 18 апреля и за прошедшее время получила более 250 тысяч отметок "нравится". Изображение Кали сопровождалось подписью "текущее настроение".

current mood

Публикация от KATY PERRY (@katyperry) Апр 18 2017 в 6:57 PDT


Этот факт возмутил многих пользователей Интернета в Индии, которые начали оставлять под картинкой гневные комментарии.

"Пожалуйста, Кэти! Не используй изображения индуистских богов и богинь, чтобы показывать свое настроение. Разве ты не знаешь значение этой картинки и историю, которая за ней стоит?" – написал один пользователь.
"Нас не интересует твое настроение… удали этот пост, иначе скоро изменится настроение индусов", – сообщил другой.

Многие пользователи, впрочем, поддержали певицу. "Я индус и я не думаю, что Кэти проявила неуважение к Кали. Она женщина и поэтому может представлять богиню Кали. Индия любит тебя, Кэти, за твои песни", — написал один житель Индии.

Кэти Перри не чужда индийская культура. В 2010 она вышла замуж за актера Рассела Бранда в североиндийском штате Раджастан по индуистским обрядам, напоминает Mashable. Впрочем, за прошедшее время супруги успели развестись.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...