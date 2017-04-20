В Алматы после ДТП загорелась машина из-за горючих веществ в багажнике

В Алматы на пересечении пр.Рыскулова и ул.Шарипова произошло ДТП, после которого загорелась машина,





Эвакуатор ЧС с "Волгой" на борту двигался по пр.Рыскулова в западном направлении. Со слов его водителя, скорость составляла около 40 км/ч. Перекресток он пересекал на разрешающий сигнал светофора и в этот момент перед ним выехала Audi, двигавшаяся по ул.Шарипова в северном направлении на "красный". Столкновения избежать не удалось.





От удара Audi отбросило в сторону от перекрестка. В багажнике авто находились краска, лаки и другие легковоспламеняющиеся вещества, которые по какой-то причине загорелись. До приезда пожарных машину пытались потушить своими силами. В результате автовладелец получил легкие ожоги. Прибывшие на место медики оказали ему первую помощь, госпитализация не потребовалась.



