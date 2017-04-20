Уронившая ребенка в ванну с кипятком жительница Караганды не будет наказана
20 апреля 2017, 15:31
Погибшая девочка страдала детским церебральным параличом.
Совершившая убийство двухлетней дочери по неосторожности жительница Караганды освобождена от уголовной ответственности, сообщает МИА «Казинформ».
Находившаяся с мерой пресечения «подписка о невыезде» 43-летняя женщина признала вину и раскаялась. Учитывая, что преступление было совершено неумышленно, а также принимая во внимание, что женщина страдает тугоухостью и является инвалидом третьей группы, правоохранительные органы приняли решение освободить подозреваемую от уголовной ответственности. Уголовное дело по статье 104 УК «Причинение смерти по неосторожности» прекратили.
«Женщина раскаялась. Преступление совершено по неосторожности, неумышленно. В отношении нее применено действие статьи 65 Уголовного кодекса «Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием», - сообщили в прокуратуре.
Погибшая девочка Диана страдала детским церебральным параличом. Незадолго до трагедии она проходила по квоте реабилитацию в медицинском центре в Астане.
Напомним, это произошло 9 февраля 2017 года во втором квартале в Октябрьском районе Караганды. Инвалид третьей группы по слуху, 43-летняя женщина неумышленно сварила двухлетнюю дочь в ванной, наполненной горячей водой, вследствие чего ребенок умер от ожогов.
Фото: соцсети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854983-439aa869380ef8f63566968e41861946
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...