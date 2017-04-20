Паводок-2017: ситуация в СКО на личном контроле главы региона

Пока только в двух населенных пунктах наблюдается подтопление – это село Николаевка и Петровка.

20 апреля на площадке Региональной службы коммуникаций состоялся брифинг с участием акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова. В ходе встречи глава региона рассказал о паводковой ситуации на территории Северо-Казахстанской области , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





На данный момент в регионе сохраняется сложная паводковая ситуация. Одна из основных причин - резкое потепление, вызвавшее интенсивное таяние снега.





Как рассказал аким области Кумар Аксакалов, в Сергеевском водохранилище при ёмкости 693 миллионов кубометров на сегодняшний день скопилось 1,1 миллиарда кубических метров воды. Такого не было за всю историю водохранилища. Высота подъема через гребень плотины достигла максимально 3 метра 37 сантиметров, при том, что в прошлом году максимум он составлял 2 метра. Подтопления ждут в трех районах — Шал акына, Есильском и Кызылжарском и в городе Петропавловске.





Пока только в двух населенных пунктах наблюдается подтопление – это село Николаевка и Петровка. Также в зоне возможного подтопления находятся 11 населённых пунктов. Глава региона заверил, что все необходимые мероприятия проводятся, эвакуируют скот и население, всем оказывается необходимая помощь.





В селе Рузаевка района имени Габита Мусрепова в ночь с субботы на воскресенье в результате резкого таяния снега выпала месячная норма осадков, поднялись 4 реки, это стало причиной ЧС.





«Мы разговаривали со старожилами, там такого уровня воды никто не помнит, — сказал Кумар Аксакалов. — Затоплено 146 домов, к сожалению, 12 домов не подлежат восстановлению. Сегодня комиссия завершит свою работу по оценке нанесенного ущерба и в течение ближайшего месяца люди получат компенсацию. Многие размещены в эвакуационном пункте, там есть все необходимое для людей, завозятся корма для животных. Сельхозформирования откликнулись на эту беду. Поступает помощь, в том числе и материальная на открытые счета в банках. Работники областного акимата уже в ближайшие дни перечислят свой однодневный заработок», - сообщил глава региона.





Необходимо отметить, что через 3-4 дня вода придет в город Петропавловск. В зоне подтопления окажется Заречный и дачные поселки. Сейчас полицейскими проводится обход дач, людей предупреждают и просят покинуть территории, которые находятся в зоне риска. Кумар Аксакалов, отметил, что власти всю ситуацию держат на контроле и готовы к приему воды и любому варианту развития событий.





Кроме того, в населенные пункты выедет молодежь. В оказании помощи будут задействована общественность.









«На сегодняшний день есть все необходимое, для того, чтобы помочь людям. Никакого ущерба и мародёрства имуществу нанесено не будет. Ни один человек, который сегодня оказался в проблемной ситуации не останется с ней один на один, власти об этом позаботятся», - сказал Кумар Аксакалов.





Также аким области обратился к населению с просьбой внимательно и серьезно относится ко всем рекомендациям и правилам, которые дают работники службы ДЧС. От этого во многом зависит безопасность людей и гарантия сохранности имущества.





Отвечая на вопросы представителей СМИ, глава региона отметил, что слухи о непригодности к употреблению водопроводной воды в Петропавловске недостоверны.





«Все слухи, что нет запаса воды и в водопроводной воде есть примеси из канализации – это провокации. Я хочу официально заявить, что мы готовы к приему воды в Петропавловске и к любому развитию событий. Даже если вода подберется к насосным станциям «Кызылжар су». Сейчас мы проводим соответствующую работу по укреплению сооружений. Сделаем все, чтобы не допустить этой ситуации. Станцию «Кызылжар су» укрепляем. Мы не допустим, чтобы в воду попали загрязняющие вещества. На всякий случай делаем запас воды, имеющейся в распоряжении техники и водовозов хватит, чтобы обеспечить запас воды для Петропавловска на 3-4 дня. Также есть источники за пределами областного центра, которые смогут нас обеспечить чистой питьевой водой. Поэтому паники здесь не должно быть. Те вбросы по социальным сетям, которые есть — это провокации. Я официально заявляю, что вода нормальная и пригодна для питья, никаких вредных примесей в ней нет. Более того, мы найдем провокаторов, которые пытаются заработать очки на этой ситуации», - резюмировал Кумар Аксакалов.



