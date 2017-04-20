Акимату Астаны не хватает средств на содержание автомобильных дорог в идеальном состоянии

«Для содержания дорог на должном уровне нам необходимо ремонтировать порядка 80-90 км дорог, но в связи с финансовым положением мы можем ремонтировать только 40 км дорог в год» - Саулебаев.

Ежегодно акимат Астаны должен ремонтировать до 90 км городских дорог для поддержания их на должном уровне, однако бюджетных средств хватает лишь на 40 км. Об этом сегодня в ходе пресс-тура по объектам строительства и ремонта городских дорог рассказал заместитель руководителя управления автомобильных дорог Астаны Болат Саулебаев, передает корреспондент Zakon.kz





Транспортная система города состоит из 953 улиц общей протяженностью 1049 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием 803 км (76,5%), без твердого покрытия - 246 км (23,5 %). Инженерные сооружения составляют 8 транспортных развязок, 17 автодорожных мостов, 4 пешеходных моста, 9 путепроводов.





« Межремонтный срок составляет порядка 5 лет, при интенсивности движения 7 000 автомобилей в сутки у нас сегодня интенсивность составляет около 30 000 автомобилей в сутки, для того, чтобы содержать постоянно на должном уровне дороги, нам необходимо ремонтировать порядка 80-90 км дорог, но в связи с финансовыми средствами, мы можем ремонтировать только 40 км дорог в год » - сказал Саулебаев.





На вопрос журналистов, о качестве укладки асфальта и самих материалов представитель акимата ответил, что асфальт всегда кладут согласно всем нормам и технологиям, выработанным КаздорНИИ. При этом он отметил сложности климатической зоны Астаны, а также интенсивность городского движения.





«Естественно, новые технологии нам необходимо внедрять, но они внедряются через КаздорНИИ и их испытания, - продолжил он. - Они прокладывают испытательные участки, например, в прошлом году по проспекту Тлендиева и улице Агыбай Батыра был уложен и испытан материал под названием пористый асфальтобетон. В том случае, если этот материал хорошо покажет себя при наших климатических условиях, мы будем его внедрять. Этот материал немного дороже, чем тот, что мы используем сейчас».





Если говорить о стоимости ремонтных работ, то, по словам спикера, ежегодно на эти цели из бюджета выделяют порядка 5,5 млрд тенге, чего хватает только на 40 км среднего ремонта. Путем несложных вычислений получается, что ремонт одного километра дороги обходится государственной казне и налогоплательщикам в 137,5 млн. тенге.





«Получается, дороги у нас плохие потому что КазавтодорНИИ выбирает именно эти материалы, и не ведет научные работы по исследованию новых материалов и их внедрению?» - задал вопрос журналист.





«Я с вами не согласен. Дороги у нас в хорошем состоянии. Проблемы есть. Но чтобы охватить нам весь город ремонтом, нам необходимо больше средств. У нас по договору и строительным нормам и правилам по Казахстану 5 лет составляет гарантия на асфальтобетонное покрытие. И если дорога начала давать, скажем, трещины, то подрядчик должен починить ее за свой счет» - пояснил Саулебаев.





Он также призвал жителей фиксировать факты нарушений техники укладки асфальта, например, если рабочие начинают делать это в мокрую погоду. Присылать видео на сайт акимата или управления автомобильных дорог Астаны.





«Можете отправить и эти участки к оплате мы принимать не будем. Подрядчик за свой счет потом устранит эти участки. И если есть у вас какие-то улицы, где есть ямы, можете нам написать на сайт управления или городского акимата, и мы включим их в план текущего ремонта. Этот ремонт делается последовательно по мере возникновения вопросов и дефектов дорог» - заключил он.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Informburo.kz



