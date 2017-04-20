Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 312,47, EURKZT_TOD = 335,80, RUBKZT_TOD = 5,5400, CNYKZT_TOМ = 45,4150, USDKZT_0_001 = +9,5000 % годовых, USDKZT_0_002 = +9,5051 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 312,47 тенге за доллар США при объеме торгов 59 600 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 335,80 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5400 тенге за рубль при объеме торгов 45 000 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOM) сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 45,4150 тенге за юань, объем торгов - 200 тыс. юаней.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 312,38 тенге за доллар (+0,92 тенге), суммарный объем торгов - 162 600 тыс. USD (+63 900 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,5000 % годовых при объеме торгов 24 600 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,5051 % годовых при объеме торгов 1 198 700 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 26 банков.