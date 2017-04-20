В ЮКО построят три этногородка

В Туркестане, Отраре и Шымкенте возведут три этноградка, в соответствии мировым требованиям. Цель проекта - сохранить историко-культурное наследие и популяризация истории региона для туристов.





Об этом стало известно на очередном заседании градостроительного совета под председательством акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





В заседании приняли участие председатель Союза архитекторов РК Акмурза Рустембеков, известные архитекторы, представители городского акимата, а также представители местных исполнительных органов по делам архитектуры и руководители управления государственного архитектурно-строительного контроля.





На повестке дня было рассмотрено 10 архитектурных проектов. В том числе утверждение концепции развития города Туркестан, в качестве историко-культурного центра мирового уровня, вопросы благоустройства территории вокруг мавзолея «Арыстанбаб» и городища «Көне Отырар» в Отырарском районе, а также эскизные проекты этногородка, который расположится возле жилого района Шымкента «Шымкент-Сити».





«Глава государства, в своей программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" с особым трепетом говорит о востановлении исторических комплексов на родной земле, и показать их всему миру. В стране большая часть археологического наследия приходится на Южно-Казахстанскую область. Поэтому для сохранения древнего наследия, необходимо строить так, чтобы архитектура новых зданий, сооружений соответствовала мировым требованиям. Здания должны остаться на века. Благодаря этому, можно увеличить количество туристов», - сказал Ж.Туймебаев.





В связи с приближением выставки ЭКСПО-2017, в первую очередь, глава региона поручил ускорить процесс реализации проектов в городе Туркестан и Отырарском районе, которые внесут большой вклад в развитие туризма. В рамках международной выставки планируется, что нашу область посетят большое количество туристов.





Самый главный вопрос на сегодня – привести в порядок улицы районов и городов туристического направления, а также улучшить качество инфраструктуры и сервисных услуг.





Наряду с этим, в соответствии с поручением Главы государства было сказано об увеличении темпов строительства проекта «Шымкент СИТИ». На данный момент здесь активно ведутся строительные работы. В ближайшее время начнется строительство этногородка. С этой целью, главный архитектор города Шымкента Нурлан Аркабаев ознакомил членов совета с новым эскизом этногородка.





Также, на заседании руководитель областного управления архитектуры и градостроительства Е.Жусупов и директор КГУ «Архитектурное бюро» Б.Аширбаев рассказали о проводимых работах по благоустройству территории старого городка и вдоль реки «Кошкар-ата», а также ознакомили с проектами «Цитадель», «Карауылтобе». Кроме того, директор ТОО «Корпорация АҚ ордасы» С.Калыбеков выступил с докладом о жилых комплексах в микрорайоне Асар.





Стоит отметить, что архитектурно-градостроительный совет Южно-Казахстанской области создан для реализации единой градостроительной политики и повышения качества проектов.



