Установлен заказчик теракта в петербургском метро

Спецслужбы установили личность заказчика теракта в петербургском метро. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников

"Практически установлен", — сказал Бортников журналистам.

На уточняющий вопрос директор спецслужбы более определенно заявил, что этот человек "установлен".





Сейчас по делу о теракте задержаны около десяти человек. Во вторник суд арестовал до третьего июня уроженца Киргизии Аброра Азимова, которого считают одним из организаторов атаки в петербургском метро — по версии следствия, он лично готовил смертника.





Мощный взрыв прогремел в петербургском метро 3 апреля, тогда погибли 15 человек. Позднее в подземке нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.





По предварительным данным, непосредственным исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он оставил замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.