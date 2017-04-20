Установлен заказчик теракта в петербургском метро
20 апреля 2017, 16:43
Сейчас по делу о теракте задержаны около десяти человек.
Спецслужбы установили личность заказчика теракта в петербургском метро. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает РИА Новости.
"Практически установлен", — сказал Бортников журналистам.
На уточняющий вопрос директор спецслужбы более определенно заявил, что этот человек "установлен".
Сейчас по делу о теракте задержаны около десяти человек. Во вторник суд арестовал до третьего июня уроженца Киргизии Аброра Азимова, которого считают одним из организаторов атаки в петербургском метро — по версии следствия, он лично готовил смертника.
Мощный взрыв прогремел в петербургском метро 3 апреля, тогда погибли 15 человек. Позднее в подземке нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.
По предварительным данным, непосредственным исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он оставил замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.
Фото © РИА Новости . Виктория Виатрис
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