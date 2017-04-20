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Установлен заказчик теракта в петербургском метро

20 апреля 2017, 16:43

Сейчас по делу о теракте задержаны около десяти человек.

Спецслужбы установили личность заказчика теракта в петербургском метро. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает РИА Новости.

"Практически установлен", — сказал Бортников журналистам.
На уточняющий вопрос директор спецслужбы более определенно заявил, что этот человек "установлен".

Сейчас по делу о теракте задержаны около десяти человек. Во вторник суд арестовал до третьего июня уроженца Киргизии Аброра Азимова, которого считают одним из организаторов атаки в петербургском метро — по версии следствия, он лично готовил смертника.

Мощный взрыв прогремел в петербургском метро 3 апреля, тогда погибли 15 человек. Позднее в подземке нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.

По предварительным данным, непосредственным исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он оставил замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

Фото © РИА Новости . Виктория Виатрис

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