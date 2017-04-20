Образован Штаб по защите прав предпринимателей, который за время своей работы снял ряд системных проблем.

В Актюбинской области принимаются меры по защите прав предпринимателей. Об этом сообщили в областной прокуратуре , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





В ходе выездного заседания коллегии прокуратуры Актюбинской области по актуальным вопросам защиты прав предпринимателей были обсуждены самые актуальные вопросы развития предпринимательства в области.





В работе коллегии приняли участие представители местных исполнительных и уполномоченных государственных органов, субъекты бизнеса.





Как известно, прокуратурой области совместно с региональной палатой предпринимателей и госорганами образован Штаб по защите прав предпринимателей, который за время своей работы снял ряд системных проблем.





Так, по данным облпрокуратуры 96 предпринимателям Хромтауского района выделены земли для ведения бизнеса, отменено взимание АО «Актобеэнергоснаб» штрафных санкций с предпринимателей за увеличение заявленного объема электроэнергии, в Темирском районе 42 предпринимателям возвращены 3,5 млн. тенге излишне взысканных лицензионных сборов за хранение и реализацию алкогольной продукции.





В результате изучения ситуации, связанной с вовлечением бизнесменов в орбиту уголовного преследования, удалось добиться сокращения досудебных расследований в отношении них, если в 2015 году уголовных дел было 244, то в 2016-м зарегистрировано всего 43.





Проведенным анализом установлены новые системные проблемы, отдельные из них разрешены на заседании коллегии.





К примеру, было отмечено, что в 8 районах области не установлены места для торговли. В этой связи, акимату области было рекомендовано устранить эти недостатки с учетом практики других регионов республики по развитию микропредпринимательства, департамент по защите прав потребителей ориентирован на устранение требований к розничным торговцам о предоставлении сертификатов соответствия на реализуемые товары. Департамент по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по решению коллегии в течение одного месяца даст оценку правомерности требований АФ АО «КазТрансГаз Аймак» о 100%-ной предоплате за поставку товарного газа субъектам бизнеса.





Кроме того, были внесены изменения в состав Штаба, в который были включены представители правоохранительных органов и органов государственного контроля и надзора для разрешения системного проблем предпринимателей. Работа по защите прав предпринимателей продолжается.



