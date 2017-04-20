В СБ ООН прошло заседание по правам человека и предотвращению вооруженных конфликтов

18 апреля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН на тему «Поддержание международного мира и безопасности: права человека и предотвращение вооруженных конфликтов», в котором приняла участие делегация Республики Казахстан.

Открывая заседание, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что наш мир сталкивается с беспрецедентными проблемами в области мира и безопасности, причиной которых является отсутствие превентивных мер и невыполнение обязательств в области прав человека, включая социальные и экономические права. Глава ООН призвал искоренять причины конфликтов, помогать укреплять институты власти, а также более эффективно и на раннем этапе активизировать механизмы своевременной реакции на первые признаки таких нарушений.

Выступивший от имени Казахстана директор Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК Акан Рахметуллин заявил, что нынешние конфликты, непосредственно связанные с терроризмом и насильственным экстремизмом, порождающие ужасающие нарушения прав человека, являются последствиями экономического кризиса, бедности, безграмотности и безработицы. А. Рахметуллин выразил полную поддержку Казахстана усилий Генсека ООН по изменению подхода к поддержанию мира и безопасности путем укрепления превентивных мер, которые полностью гармонируют с внешнеполитическим курсом Казахстана. В этой связи казахстанский дипломат напомнил о Манифесте Главы государства «Мир. XXI век», призывающем к разработке стратегии, навсегда избавляющей мир от угрозы войн и устраняющей их причины, а также предложении Президента Н. Назарбаева о разработке к столетию ООН Глобальной Стратегической Инициативы-2045, имеющей целью выстроить новую тенденцию развития на основе равного и справедливого доступа всех наций к инфраструктуре и ресурсам. А. Рахметуллин отметил, что вопросы поощрения и защиты прав человека, наряду с поддержанием мира и безопасности, а также проблематикой развития, являются фундаментальными основами деятельности ООН и дополняют друг друга, и заявил, что наличие мира и устойчивого развития являются наиболее надежным условием для обеспечения соблюдения прав человека.

В целом члены Совета сошлись во мнении о том, что зачастую наличие массовых, грубых и систематических нарушений прав человека являются симптомом возникшего кризиса или вооруженного конфликта и выступили за необходимость соблюдения таких прав.

Ряд делегаций отметили необходимость расширения полномочий СБ ООН применительно к вопросам прав человека, мотивируя это тем, что систематические нарушения в отдельных странах угрожают международному миру и безопасности. Вместе с тем, другие участники не поддерживают такую позицию, считая, что права человека должны рассматриваться в специально созданном для этого Совете ООН по правам человека.