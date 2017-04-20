Какие улицы перекроют в период подготовки и проведения майских праздников в Астане

В Астане в период подготовки и проведения Дня единства народа Казахстана, военного парада и Дня Победы будет ограничено движение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.





22 и 23 апреля и со 2 по 7 мая на ряде столичных улиц будет ограничено движение в связи подготовкой и проведением на площади у монумента «Қазақ Елі» масштабных мероприятий, посвященных Дню единства народа Казахстана, и военного парада. Об этом сегодня на специальной пресс-конференции в акимате столицы сообщили организаторы мероприятия.













«7 мая на площади перед монументом «Қазақ Елі» состоится военный парад, посвященный 25-летию Вооруженных сил РК и празднованию Дня Победы. В этом году мы планируем провести уникальное, масштабное зрелище с демонстрацией различных видов современной спецтехники в количестве 300 единиц и с привлечением свыше 5000 военнослужащих личного состава Вооруженных сил РК и ветеранов военной службы. Планируется рекордное количество участников и спецтехники. Наша главная задача – показать мощь, силу и высокие возможности вооруженных сил, достигнутых за годы независимости», – подчеркнул заместитель главнокомандующего Сухопутных войск РК Дулат Адырбеков.













Так, в период с 22 апреля по 5 мая организовано проведение тренировок и репетиций на площади у монумента «Қазақ Елі». В связи с передвижением военной техники и личного состава ВС РК будет ограничено движение по нескольким маршрутам, а именно от станции 40-я – по улице Байыркум – до мостовой развязки улицы Кошкарбаева.

Также будет ограничено движение по улице Кошкарбаева на отрезке от мостовой развязки до проспекта Б. Момышулы. Вместе с тем ожидается закрытие движения по проспекту Б. Момышулы до проспекта Тәуелсіздік.

Подготовительные работы с ограничением движения пройдут 22 апреля и 2 мая с 05:30 утра до 07:30. Также движение будет ограничено 23 апреля с 16:00 до 18:00 часов и 7 мая с 15:00 до 17:00.

Аналогичные меры будут приняты и в связи с празднованием Дня единства народа Казахстана. Планируется ограничение движения по проспекту Тәуелсіздік на участке от улицы Байтурсынова до улицы Нажимеденова с 16:00 23 апреля по 2 мая.













В целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение на ряде городских улиц. В частности, на проспекте Тәуелсіздік – от улицы Б. Майлина до ул. Нажимеденова, на улице Ш. Калдаякова – от моста М3 до проспекта Тәуелсіздік, на улице Нажимеденова – от улицы Ш. Калдаякова до улицы Сарыколь. Вместе с тем будут перекрыты проезды по улице Байтурсынова – от улицы Кошкарбаева до улицы Сарыколь, по улице Кошкарбаева – от пр. Б. Момышулы до улицы Сарыколь, а также на проспекте Б. Момышулы – от ул. Сатпаева до ул. Дарабоз.













Таким образом, во избежание транспортного коллапса организаторы мероприятий рекомендуют автовладельцам заранее планировать маршруты 22, 23 апреля и в период со 2 по 7 мая. Отметим, что по указанным маршрутам будут курсировать платные общественные автобусы.













Кульминацией праздничных мероприятий станет празднование Дня Победы, в рамках которого 9 мая с 12:00 до 15:00 состоится шествие «Бессмертный полк», посвященное памяти солдат Великой Отечественной войны. В этой связи будет ограничено движение на участке прохождения пешей и механизированной колонны по проспекту Тәуелсіздік – от улицы Калдаякова до ул. Пушкина.











